“Há sempre risco” de as notas não serem publicadas sexta-feira, diz ministro da Educação

O ministro da Educação admitiu esta quinta-feira que “há sempre risco de as notas não serem publicadas” na sexta-feira, mas garantiu que o Ministério tem “todas as condições” para concluir a classificação dos exames nacionais dentro do prazo.

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“Há sempre risco. Enquanto eu não tiver as provas todas corrigidas, claro que há risco (…) Não estamos a conseguir fechar as provas porque não temos professores classificadores disponíveis e isso é muito difícil de explicar à sociedade portuguesa”, afirmou Fernando Alexandre, apelando ao esforço dos docentes para concluírem o processo.

Segundo o governante, 99,3% das respostas dos exames nacionais já estão corrigidas e o objetivo é concluir as correções nas próximas horas, a tempo da divulgação dos resultados prevista para sexta-feira.

“Estamos neste momento a aguardar a conclusão da correção de algumas provas e, de acordo com o Júri Nacional de Exames, estamos com dificuldades em conseguir professores classificadores para algumas provas“, afirmou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas.

Estamos neste momento a aguardar a conclusão da correção de algumas provas e, de acordo com o Júri Nacional de Exames, estamos com dificuldades em conseguir professores classificadores para algumas provas. Fernando Alexandre Ministro da Educação

O ministro adiantou ainda que as maiores dificuldades se concentram nas provas de Português e Matemática. “Português foi a prova que teve mais problemas, porque foi a primeira a ser distribuída e também a que foi distribuída com mais erros, que precisaram de ser corrigidos e validados”, explicou. Ainda assim, apesar de considerar que os “números ainda são um bocadinho elevados”, mostrou-se confiante de que o Governo “tem todas as condições para amanhã ter este problema resolvido”.

Com 99,3% das respostas já corrigidas, Fernando Alexandre apelou aos professores classificadores para que “continuem disponíveis” e ajudem a concluir o processo.

O ministro exemplificou com a prova de Físico-Química, na qual, segundo disse, 99,9% das respostas já estão corrigidas. “Faltam 373 respostas para esta prova ficar fechada. É muito difícil para a sociedade portuguesa, para os alunos e para as famílias perceberem que uma prova não vai ter resultados publicados porque há 373 respostas por corrigir, quando já foram corrigidas cerca de 30 mil”, afirmou.

Relativamente à prova de Biologia e Geologia, Fernando Alexandre adiantou que 99,7% das respostas já estão corrigidas. “Temos 99,7% de respostas corrigidas. Faltam 584 respostas”, contabilizou. “É preciso professores classificadores para corrigirem estas respostas”, acrescentou.

“Será muito difícil explicar por estarmos tão perto de terminar, que não consigamos fechar este tema”, afirmou o governante, sublinhando que “não é responsabilidade dos professores” e que está a “pedir a colaboração dos professores”.

“O que o Júri Nacional de Exames diz é que não está a conseguir ter professores disponíveis”, acrescentou.

Fernando Alexandre assegurou ainda que “a culpa será apurada no fim”, salientando que, nesta fase, o Ministério está “concentrado em resolver o problema” e concluir a classificação das provas dentro do prazo.

O ministro adiantou ainda que as provas cuja classificação já está concluída poderão começar a ser enviadas às escolas durante a tarde, para que os resultados possam ser publicados na sexta-feira. Ainda assim, ressalvou que é necessário “fechar todas as provas” antes da divulgação.

Por fim, Fernando Alexandre garantiu que as “notas serão publicadas com todo o rigor, com toda a transparência e com todos os instrumentos de verificação”.

Em relação aos exames da segunda fase, cujo calendário foi adiado vários dias, arrancando apenas a 20 de julho, o ministro assegurou que o Governo “vai manter o formato”, justificando que “todos os problemas tecnológicos foram corrigidos e, na segunda fase, não serão repetidos”.

(Notícia atualizada às 11h29 com mais informação)