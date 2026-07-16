Hoje nas notícias: Almada, combustíveis e Luís Neves

As falhas no abastecimento de água continuam a afetar Almada, com a autarca a dizer que os problemas se concentram nas freguesias mais ricas do concelho. O Governo admite limitar temporariamente as margens dos combustíveis, enquanto manda investigar a formação dos preços nas bombas. O ministro da Administração Interna, Luís Noves, continua sob o foco das atenções. Estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional, esta quinta-feira.

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Inês de Medeiros diz que falhas de água se concentram nas freguesias mais ricas de Almada

A presidente da Câmara de Almada garante que as medidas para mitigar as falhas no abastecimento de água estão a produzir resultados, mas pede prudência até os reservatórios recuperarem os níveis desejados. A autarca diz que os problemas se concentram na Costa da Caparica, Charneca e Sobreda, “nas freguesias mais ricas de Almada e não nas mais pobres”. Acrescenta ainda que será feita uma investigação mais aprofundada às causas das falhas.

Leia a notícia completa no jornal Público (link indisponível).

Governo admite limitar margens dos combustíveis e manda investigar preços

O Governo admite, pela primeira vez, fixar temporariamente margens máximas nos combustíveis caso sejam detetadas distorções graves no mercado. A ministra do Ambiente e Energia deu 20 dias úteis à ERSE para investigar a formação dos preços nas bombas. O objetivo é perceber por que motivo as subidas do petróleo são rapidamente refletidas nos preços, enquanto as descidas demoram mais tempo a chegar aos consumidores.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias.

Ministro da Administração Interna só declarou empresa da mulher após tomar posse

Luís Neves apenas declarou à Entidade para a Transparência a empresa detida pela mulher em maio de 2026, quando já exercia funções como ministro da Administração Interna. A empresa existia desde 2023 e não tinha sido incluída nas declarações apresentadas enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Casado em regime de comunhão de adquiridos, o ministro tem direito a 50% da empresa e estava legalmente obrigado a declará-la, o que apenas fez após entrar no Governo.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã.

Alfândegas apreenderam 276 mil medicamentos contrafeitos em 2025

As alfândegas portuguesas apreenderam 276 mil medicamentos contrafeitos em 2025, o equivalente a uma média de 757 unidades por dia. Apesar de as apreensões terem diminuído face ao ano anterior, a maioria dos produtos foi comprada por particulares através da internet. Os medicamentos para a disfunção erétil continuam a liderar as apreensões, mas os fármacos para emagrecimento falsificados estão a ganhar expressão.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias.

Depósitos sem cobertura do Fundo de Garantia sobem para 93 mil milhões

O montante de depósitos sem cobertura do Fundo de Garantia de Depósitos ascendeu a 93 mil milhões de euros no final de 2025. Dos 288 mil milhões de euros em depósitos elegíveis, apenas 195 mil milhões estão abrangidos pela garantia, o que significa que cerca de um terço do total excede o limite de proteção de 100 mil euros. O dinheiro depositado nos bancos cresceu mais do que os recursos do fundo, levando a uma ligeira redução do rácio de cobertura, de 0,95% para 0,94%.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios.