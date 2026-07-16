IGNITE Copilot Impulsiona os Líderes de IA IGNITE, a comunidade que reúne professores que lideram o uso da inteligência artificial na educação

A inteligência artificial está a transformar a educação, mas a sua evolução só fará sentido se for construída por quem melhor conhece a realidade da sala de aula. Com esta premissa, nasceu o IGNITE AI Leaders, a nova comunidade promovida pelo IGNITE Copilot que reúne professores de Espanha e América Latina interessados em liderar a incorporação da inteligência artificial a partir de uma perspetiva pedagógica, prática e responsável.

Segundo a empresa, a iniciativa procura criar uma rede de professores que contribuam para definir como esta tecnologia deve evoluir para responder às necessidades reais das escolas e dos professores.

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“O futuro da inteligência artificial na educação não pode ser concebido apenas a partir da tecnologia. Deve ser construída ouvindo aqueles que planeiam, ensinam e avaliam todos os dias na sala de aula. A IGNITE AI LEADERS nasceu precisamente para dar voz a estes professores”, explicou Ignacio Aso, CEO da IGNITE Copilot.

O IGNITE AI AI Leaders está aberto a professores em todas as fases da educação — do jardim de infância à universidade — bem como a equipas de liderança, coordenadores de inovação e outros profissionais da educação interessados em explorar o potencial da inteligência artificial para melhorar a sua prática de ensino. Ao contrário de outras iniciativas focadas exclusivamente na formação ou networking, o IGNITE AI Leaders propõe um modelo de colaboração contínua entre professores e a equipa de desenvolvimento do IGNITE Copilot.

Os membros da comunidade poderão participar testando novas funcionalidades antes do seu lançamento, partilhando experiências reais em sala de aula, fornecendo feedback sobre a plataforma e colaborando no desenho de recursos e ferramentas que respondam aos desafios diários dos professores.

Além disso, terão acesso a formação especializada, materiais exclusivos, sessões práticas sobre inteligência artificial aplicada à educação e oportunidades de visibilidade profissional como referências na inovação educativa. A participação será flexível e adaptada à disponibilidade de cada professor, permitindo diferentes níveis de envolvimento de acordo com os seus interesses.

O convite para fazer parte da primeira edição do IGNITE AI Leaders está agora aberto e procura incorporar professores com perfis diversos, independentemente do seu nível de experiência prévia com ferramentas de inteligência artificial. A comunidade destina-se tanto a professores que já utilizam IA na sua prática diária como a aqueles que querem começar a fazê-lo com critérios pedagógicos e acompanhamento especializado.

A empresa salientou que entre os benefícios para os participantes estão o acesso precoce às novas funcionalidades do IGNITE Copilot, recursos exclusivos, formação prática, reconhecimento como professores pioneiros em IA educativa e a possibilidade de contribuir diretamente para a evolução de uma plataforma criada para responder às necessidades dos professores de língua espanhola.

O IGNITE AI Leaders faz parte do ecossistema IGNITE Copilot, a plataforma de inteligência artificial desenvolvida especificamente para professores de língua espanhola. Comparado com as ferramentas de IA de uso geral, o IGNITE Copilot foi concebido para facilitar tarefas comuns dos professores, como a criação de situações de aprendizagem, sessões didáticas, rubricas de avaliação, atividades, projetos, questionários e outros materiais educativos, adaptados ao contexto real da sala de aula.

Qualquer professor de língua espanhola que queira juntar-se aos IGNITE AI Leaders e participar no desenvolvimento do IGNITE Copilot, a inteligência artificial concebida para professores e apresentada como ChatGPT para eles, pode inscrever-se gratuitamente através do site oficial do IGNITE Copilot. O convite está aberto a professores de Espanha, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e do resto da América Latina, independentemente do seu nível prévio de experiência com ferramentas de inteligência artificial na educação. Fazer parte desta comunidade permite-lhe ser o primeiro a aceder às novas funcionalidades do IGNITE Copilot, influenciar diretamente a evolução da IA educativa em espanhol e juntar-se a uma rede de referências que lideram, e não apenas observam, a transformação digital da sala de aula.