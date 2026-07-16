Defesa

Indra Group vai apoiar reconstrução do sistema de tráfego aéreo da Ucrânia

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 14:03

A Indra Group vai apoiar a reconstrução do sistema de gestão do tráfego aéreo da Ucrânia através de uma parceria com a UkSATSE, preparando a futura reabertura do espaço aéreo do país.

A Indra Group e a ucraniana UkSATSE assinam um memorando de entendimento (MoU) para estabelecer uma estrutura de cooperação estratégica com o objetivo de apoiar a recuperação, modernização, reativação progressiva e digitalização dos sistemas de gestão de tráfego aéreo da Ucrânia.

A Indra Group, que em Portugal emprega mais de 1.000 pessoas, assinou um memorando de entendimento com a ucraniana UkSATSE para apoiar a reconstrução e modernização dos sistemas de tráfego aéreo e a proteção das infraestruturas críticas na Ucrânia, preparando a futura reabertura do espaço aéreo do país e a sua integração na rede europeia de aviação.

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O acordo estabelece uma estrutura de cooperação para desenvolver e modernizar sistemas de controlo de tráfego aéreo, comunicações, navegação e vigilância, incluindo radares de nova geração e soluções digitais alinhadas com os requisitos europeus de interoperabilidade, refere a empresa espanhola em comunicado.

Além da parceria, a Indra vai realizar um estudo de viabilidade financiado pelo Governo espanhol, através de um empréstimo do Fundo para a Internacionalização das Empresas (FIEM), para avaliar o estado das infraestruturas de navegação aérea afetadas pela guerra, definir a arquitetura tecnológica do futuro sistema e identificar os investimentos prioritários para a sua recuperação.

Segundo a empresa espanhola com quase 30 anos de presença em Portugal, a Ucrânia conseguiu preservar a capacidade institucional e técnica da UkSATSE durante o conflito com a Rússia, criando condições para preparar a recuperação do sistema de navegação aérea quando o contexto de segurança permitir a reabertura do espaço aéreo.

O memorando foi assinado durante o Encontro Empresarial Espanha-Ucrânia 2026 por Juan Ramón Hernández, chefe de gabinete da Indra Group, e Raúl Martín, diretor internacional de Tráfego Aéreo da empresa, na presença do vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Comércio e Empresas de Espanha, Carlos Cuerpo.

A Indra já participa noutros projetos ligados à defesa ucraniana. Recentemente, foi selecionada pelo Ministério da Defesa espanhol para fornecer um radar tático de longo alcance Lanza LTR-25, destinado a reforçar as capacidades de vigilância e defesa aérea do país.

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