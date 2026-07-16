LALIGA lidera a representação na final do Mundial com 24 jogadores

No jogo pelo título, a LALIGA será a liga com maior representação, contribuindo com 24 dos 52 jogadores convocados pela La Roja e pela La Albiceleste.

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A competição espanhola reúne cerca de metade dos jogadores que estarão na final e está onze representantes à frente da Premier League, ficando em segundo lugar com 13. A Ligue 1 terá cinco jogadores, enquanto a Serie A, a Bundesliga, a MLS e a Liga Profissional Argentina terão dois cada. A Primeira Liga portuguesa e o Brasileirão completam a lista com um representante por campeonato.

A contagem, elaborada a partir dos plantéis dos clubes para a época 2026/27, reflete também um peso maior da LALIGA em comparação com as meias-finais. Na última ronda, a competição espanhola e a liga inglesa concentraram juntas uma boa parte dos jogadores que ainda estavam no torneio. A qualificação de Espanha e Argentina colocou agora a LALIGA sozinha no topo da classificação nas competições nacionais.

A representação da competição espanhola também se refletiu no onze inicial das quatro equipas semifinalistas. Dezasseis dos 44 jogadores alinhados por Espanha, Argentina, França e Inglaterra pertenciam a clubes da LALIGA.

Os jogadores do campeonato espanhol também participaram em dois dos cinco golos da ronda. Mikel Oyarzabal e Anthony Gordon marcaram nos jogos, após os quais Espanha e Argentina garantiram o seu lugar para a final.

A estes dados juntam-se os reconhecimentos individuais dos quartos-de-final, quando os quatro prémios para o melhor jogador do jogo foram atribuídos a jogadores da competição espanhola. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Julián Álvarez destacaram-se em cada um dos combates dessa ronda.

Assim, a LALIGA chega ao último jogo do Mundial como a competição com mais jogadores entre os dois candidatos ao título, depois de também ter tido uma ampla representação no onze e entre os protagonistas das fases decisivas.