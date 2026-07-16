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BRANDS' ADVOCATUS Leaders League distingue as melhores sociedades de advogados em propriedade intelectual, inovação e tecnologia em 2026

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A Leaders League divulgou os rankings de 2026 nas áreas de Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia. Esta edição traz duas novas categorias: Direito do Desporto e Life Sciences.

A Leaders League divulgou os rankings de 2026 do ciclo de pesquisa dedicado às áreas de Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia, distinguindo as sociedades de advogados portuguesas com melhor desempenho em diferentes especialidades.

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Esta edição fica marcada pela introdução de duas novas categorias: Best Law Firms for Sports Law e Best Law Firms for Life Sciences.

Ranking Leaders League: melhores firmas de advogados 2026

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