Metro Mondego vai vender terrenos junto à Via Central em Coimbra

A Metro Mondego, que assegura a operação do metrobus, afirmou esta quinta-feira que vai vender dois terrenos contíguos que totalizam 290 metros quadrados junto à Via Central, em Coimbra, com uma base de licitação de 535 mil euros.

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Os dois terrenos urbanos, que representam um lote junto à Via Central, por onde irá passar o metrobus em Coimbra, serão vendidos em conjunto, com uma licitação mínima de 535 mil euros, afirmou hoje a Metro Mondego, numa publicação no seu site oficial. De acordo com a documentação consultada pela agência Lusa, o lote de terreno permite a construção de rés-do-chão e três pisos.

Segundo a Metro Mondego, as propostas de compra do terreno “devem ser apresentadas por carta fechada”, até às 17:00 de 31 de julho, endereçadas à sede da empresa. O único critério para a seleção da proposta é o valor de aquisição mais alto, não sendo consideradas propostas abaixo do valor base de licitação, refere a documentação associada à venda do terreno.

O procedimento é conduzido por uma comissão designada pelo conselho de administração da Metro Mondego, sendo que os interessados poderão visitar o terreno, mediante marcação prévia. A abertura das propostas realiza-se em ato público, a 03 de agosto, às 11:00, na sede da Metro Mondego.

De acordo com a empresa, será também publicado o anúncio para a possibilidade de exercício do direito legal de preferência. Este é um dos últimos imóveis ainda na posse da Metro Mondego. O outro é o edifício-ponte, que o município de Coimbra já manifestou interesse em comprar.

A venda destes terrenos na chamada Via Central ocorre pouco antes do início da circulação do metrobus naquela linha, que deverá entrar em operação até à Praça da República entre o final de agosto e o início de setembro. De momento, o metrobus circula entre a Lousã e a Portagem (Coimbra), servindo também o concelho de Miranda do Corvo.