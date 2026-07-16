Mundial de 2026. Vitória da Argentina contra Inglaterra vista, em média, por quase 2,4 milhões de telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo entre Inglaterra e Argentina ditou a qualificação dos La Albiceleste para a final contra a Espanha. O encontro, transmitido pelas 20h00 na TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5 registou uma audiência média de 2.394.041 telespectadores – de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.909.451 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 461.275 visualizações pelas 21h50.

O jogo mais visto mantém-se o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

O Mundial de 2026, a dois jogos de completar a competição, acumula 41 milhões e 621 mil telespectadores, numa média de 1 milhão e 261 mil telespectadores por dia. Com os dados mais recentes, ultrapassa agora o Mundial 2018 – 40 milhões e 763 mil telespectadores.

A SIC (com sete jogos) captou 26% dos telespectadores sintonizados no Mundial – cerca de 10 milhões e 855 mil. A TVI (com sete jogos) acumula 26%, ou cerca de 10 milhões e 598 mil, RTP (com cinco jogos) representa 22% (cerca de 9 milhões e 67 mil), a Sport TV 5 com 19% (cerca de 7 milhões e 973 mil). A Sport TV 1 captou os restantes 7% – 3 milhões e 81 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos – 2,3% – e 15/24 anos – 2,6%.

A competição volta no sábado, com o jogo que vai decidir o terceiro lugar, seguido no domingo pela final.