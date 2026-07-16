Mundial 2026

Mundial de 2026. Vitória da Argentina contra Inglaterra vista, em média, por quase 2,4 milhões de telespectadores

 Rafael Correia e ,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo entre Inglaterra e Argentina ditou a qualificação dos La Albiceleste para a final contra a Espanha. O encontro, transmitido pelas 20h00 na TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5 registou uma audiência média de 2.394.041 telespectadores – de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.909.451 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 461.275 visualizações pelas 21h50.

O jogo mais visto mantém-se o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

O Mundial de 2026, a dois jogos de completar a competição, acumula 41 milhões e 621 mil telespectadores, numa média de 1 milhão e 261 mil telespectadores por dia. Com os dados mais recentes, ultrapassa agora o Mundial 2018 – 40 milhões e 763 mil telespectadores.

A SIC (com sete jogos) captou 26% dos telespectadores sintonizados no Mundial – cerca de 10 milhões e 855 mil. A TVI (com sete jogos) acumula 26%, ou cerca de 10 milhões e 598 mil, RTP (com cinco jogos) representa 22% (cerca de 9 milhões e 67 mil), a Sport TV 5 com 19% (cerca de 7 milhões e 973 mil). A Sport TV 1 captou os restantes 7% – 3 milhões e 81 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos – 2,3% – e 15/24 anos – 2,6%.

A competição volta no sábado, com o jogo que vai decidir o terceiro lugar, seguido no domingo pela final.

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