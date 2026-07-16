Novo Nissan LEAF conquista três prémios e é eleito Carro do Ano de 2026 pela Auto Express

A edição, deste ano, dos New Car Awards da Auto Express distingiu o novo Nissan LEAF com três prémios: Carro do Ano de 2026”, “Melhor Carro Compacto para Empresas do Ano” e “Carro Elétrico Acessível do Ano”.

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A tecnologia de bordo, o elevado conforto de condução e a autonomia destacaram-se entre os principais argumentos valorizados pelos clientes de frotas e empresas, garantindo ao modelo a distinção de “Melhor Carro Compacto para Empresas do Ano”.

“Sob todos os pontos de vista, o LEAF da Nissan é um Carro do Ano excecional. Os concorrentes não conseguem superar a combinação de longa autonomia e preço competitivo do LEAF, bem como um sistema de propulsão que alia desempenho e eficiência como poucos outros,” afirmou Richard Ingram, editor-adjunto da Auto Express.

“Se acrescentarmos a isto uma qualidade de condução de gama alta, uma condução precisa e um interior que oferece um espaço e uma disposição impressionantes, envoltos num design dinâmico, a sua vitória é amplamente merecida. Concebido e fabricado na Grã-Bretanha, é, além do mais, um triunfo de origem nacional”, disse Richard Ingram.

James Taylor, diretor-geral da Nissan Motor GB, revelou estar muito feliz com a distinção dos três prémios da Auto Express. “Ver o Nissan LEAF reconhecido como o Carro do Ano da Auto Express é algo de que todos nós na Nissan nos podemos orgulhar imenso – sobretudo a incrível equipa da nossa fábrica de Sunderland, que já fabricou três gerações de LEAF premiados”, disse.

Esta distinção junta-se a um conjunto de prémios já conquistados pelo novo Nissan LEAF, que inclui o título de “Carro do Ano”, atribuído pelo jornal britânico The Sun, os prémios de Vencedor Absoluto e Melhor Compacto do Mundo nos Women’s Worldwide Car of the Year 2026 e ainda o galardão “Editor’s Choice” nos Autotrader Drivers’ Choice Awards 2026.

Com um interior mais espaçoso, uma autonomia de até 622 quilómetros (ciclo WLTP) e tecnologias de conectividade, como o Google integrado, o novo Nissan LEAF apresenta-se como uma proposta mais completa para particulares e empresas. O modelo é também o Nissan fabricado no Reino Unido tecnologicamente mais avançado até à data, integrando soluções como o Vehicle-to-Grid (V2G), que permite devolver energia à rede elétrica, e o Vehicle-to-Load (V2L), oferecendo possibilidades adicionais de utilização das baterias de 52 kWh ou 75 kWh do automóvel.

Em Portugal, o novo Nissan LEAF já está disponível nas versões Engage, Advance e Evolve, com preços a partir de 29.990 euros (+ IVA), incluindo três anos de manutenção.