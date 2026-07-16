Ok!Seguros lança campanha publicitária para valorizar a proteção acima do preço

O preço continua a ser o principal fator na altura de escolher um seguro. Para tentar mudar esta mentalidade a Ok!Seguros lançou uma campanha publicitária que se foca no equilíbrio entre razão e emoção na hora de decidir. Batizada de “Estar ok é uma escolha. Inteligente”, a iniciativa vai ser divulgada em televisão, rádio, meios digitais e outdoor nas próximas semanas, com assinatura criativa da agência Judas.

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Marta Vicente, responsável de Marketing e Experiência Digital da Ok!seguros, explica em comunicado que: “O preço continuará, naturalmente, a ser um fator importante na escolha de um seguro. Mas uma decisão verdadeiramente inteligente raramente se resume ao custo. É também reconhecer o valor de uma boa proteção desde já, e não só quando o imprevisto acontece. A escolha certa não é a mais barata nem a mais cara“.

O filme explora o contraste entre emoção e razão através da compra de um carro amarelo-mostarda. Se a escolha do automóvel é apresentada como um impulso emocional, a decisão de o proteger com um seguro da marca representa o lado racional. No final, uma voz off agradece a ambas, reforçando que fazem parte da mesma escolha.

A campanha é composta por dois filmes principais, dedicados aos seguros automóvel e habitação, além de um vídeo que mostra os bastidores da produção, e inclui ainda peças específicas para outros produtos da gama. Em paralelo ao lançamento, a Ok!Seguros vai aplicar um desconto de 25% nas apólices ok!auto, ok!moto, ok!casa e ok!viagem, válido até 31 de outubro.

A agência encarregue do posicionamento estratégico, produção digital e OOH é a WYcreative, já a agência de meios é a Mindshare.

A Ok!Seguros é uma marca de seguros diretos que pertence ao Grupo Fidelidade e comercializa apólices diretamente ao consumidor, sobretudo através de canais digitais e telefónicos.