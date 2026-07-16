Pelo menos 12 mil mortes em excesso na Europa no auge da onda de calor em junho

Pelo menos 12 mil mortes em excesso foram registadas na Europa durante o auge da onda de calor excecional verificada em junho, de acordo com uma compilação de dados nacionais disponíveis feita pela agência noticiosa francesa AFP.

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Segundo este levantamento, entre 22 e 28 de junho, o pico da onda de calor em vários países, já foram registadas aproximadamente 10 mil mortes em excesso pelos institutos nacionais de saúde de sete países (Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Países Baixos, Suíça e Luxemburgo), assinalando a AFP que o número total irá “provavelmente aumentar” à medida que mais dados estatísticos forem surgindo.

A estes números deverão ser acrescentadas 2.200 mortes relacionadas com a onda de calor em Inglaterra e no País de Gales, segundo estimativas publicadas pelo Met Office do Reino Unido para o período mais alargado de 18 a 28 de junho.

Os dados provisórios da plataforma de Monitorização Europeia da Mortalidade (EuroMOMO) – com base em relatórios oficiais de 24 países, representando quase 400 milhões de habitantes – indicam também um aumento significativo durante a última semana de junho, com 14.260 mortes em excesso.

O mês de junho foi o mais quente de que há registo na Europa Ocidental e o segundo mais quente no mundo, tendo em conta as temperaturas registadas em terra e no mar, segundo o Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas “Ao que sabemos, não existem outras causas para este excesso de mortalidade para além do calor, e é bastante dramático”, comentou, em declarações à AFP, Lasse Vestergaard, epidemiologista do centro de investigação dinamarquês Statens Serum Institut e coordenador do EuroMOMO.

Vestergaard alertou para a necessidade de cautela na interpretação dos dados mais recentes, que são ainda provisórios, apontando que são necessárias quatro semanas para que as estimativas estabilizem o suficiente. A nível de países europeus, a Alemanha foi dos mais atingidos, registando mais 5.780 mortes durante a 26ª semana do ano em comparação com a média dos quatro anos anteriores, segundo cálculos baseados em dados do Gabinete Federal de Estatística (Destatis).

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a autoridade alemã de saúde pública, o número de mortes por calor este verão no país é já superior ao total dos seis anos anteriores juntos. Em França, foram registadas mais de 2 mil mortes adicionais na 26ª semana em comparação com a semana anterior, segundo a Saúde Pública de França.

Em Portugal, a diretora-geral da Saúde indicou, na semana passada, que as duas últimas ondas de calor provocaram 123 óbitos em excesso, um valor abaixo das previsões do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, Rita Sá Machado disse que será preciso esperar para perceber qual o impacto da mais recente onda de calor, mas que os dados até 06 de julho apontam para valores inferiores aos inicialmente previstos.