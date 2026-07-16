Primeiro-ministro rejeita “caos” nos exames nacionais

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu esta quinta-feira que “nem tudo correu bem” com a correção dos exames nacionais de acesso ao ensino superior, depois de o líder do Chega ter classificado o processo como uma “vergonha nacional”. O chefe do executivo rejeitou ainda que haja um “caos nos exames em Portugal”.

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“No que diz respeito aos exames, o ministro da Educação, Ciência e Inovação tem dado informação todos os dias. Nós sabemos que nem tudo correu bem, mas sabemos que esta transformação digital vai trazer melhorias para a vida dos estudantes, das famílias portuguesas e também para o sistema educativo e para os seus profissionais”, defendeu no debate sobre o Estado da Nação.

Em resposta ao líder do Chega durante o debate sobre o estado da nação, Luís Montenegro argumentou que “não há na história democrática um governo, um primeiro-ministro e um ministro que tenham dado tanta preferência e prioridade ao estatuto dos docentes, dos professores, para poderem cumprir de forma concentrada, na escola, aquela que é a sua função”.

“É verdade que houve perturbação, mas ainda temos até amanhã para garantir a publicação das notas. Nunca o processo foi tão transparente e nunca o rigor foi tão assegurado como está agora”, sublinhou o primeiro-ministro.

Antes, André Ventura acusou o primeiro-ministro de ter ignorado “o óbvio” na sua intervenção de abertura do debate. “O senhor primeiro-ministro disse que a culpa e as falhas eram dos professores, algo inaceitável”, criticou, considerando que Luís Montenegro “tranquilizar alunos, professores e pais e não “dizer que a culpa era deles”.

“Já nem vou ao ministro da Educação, que diz para as famílias serem menos imprudentes a marcar férias na altura dos exames nacionais. Isto, senhor primeiro-ministro, é mais do que qualquer amuleto, isto é uma vergonha nacional, que o primeiro-ministro deve responder”, exigiu.

Depois, em resposta ao Livre, o primeiro-ministro recusou que haja um “caos nos exames em Portugal”, ainda que tenha reconhecido “problemas de natureza técnica e eventualmente da gestão do processo”.

“É uma coisa que estamos a apurar. Há problemas que fundamentaram um adiamento de três dias na publicitação dos resultados”, admite. “Temos 99,5% das respostas corrigidas, mas a parte que falta evidentemente é tão relevante como a que está cumprida. O senhor ministro da Educação já teve a ocasião de se pronunciar variadíssimas vezes sobre o que está a acontecer e a ação que o Governo está a desenvolver para que prazo de amanhã possa ser cumprido”, assegurou.

“Sabíamos que esta transformação é muito muito delicada. Não aconteceu na exata medida que estávamos a antecipar”, admite. Mas “não ao ponto de instalar o caos”, assegura.

Dirigindo-se à deputada do Livre, afirma: “Há uma coisa que deve reconhecer: este modelo, além de ser um compromisso que o Estado já tinha assumido, vai ser mais fiável quando funcionar em pleno. Vai ser mais rigoroso, mais transparente. E é por isso que motiva a adesão da esmagadora maioria do corpo docente dos professores e estou mesmo convencido da comunidade académica”, indica.

“Há 100% de adesão e compreensão da evolução que propomos? Sabemos que não há”, indica. Mas “cumpre ao Governo estabelecer o objetivo” e executar. Dito isso, Montenegro promete aos alunos e às famílias uma “avaliação rigorosa, que corresponda ao reconhecimento” do “esforço e conhecimento” dos alunos e justiça relativa de todos os que se candidatam ao superior”.