Guerra na Europa

Reino Unido investe 300 milhões de euros para financiar entrega de caças Gripen à Ucrânia

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 16:28

O Reino Unido vai financiar com 300 milhões de euros a entrega de 16 caças suecos Gripen E à Ucrânia até 2029, reforçando a capacidade aérea e o apoio militar europeu a Kiev.

O Reino Unido vai investir 300 milhões de euros para apoiar a entrega de 16 caças suecos Gripen E à Ucrânia até 2029, reforçando a capacidade da força aérea ucraniana para enfrentar os ataques russos e apoiando, simultaneamente, milhares de postos de trabalho na indústria de defesa britânica.

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O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que afirmou que o financiamento permitirá acelerar a integração dos caças suecos Gripen nas Forças Armadas ucranianas, incluindo formação de pilotos e técnicos, simuladores, peças sobressalentes e equipamento de apoio.

“O apoio do Reino Unido nunca vacilará. Este investimento ajudará a colocar caças Gripen avançados nos céus da Ucrânia, reforçando a capacidade de defesa do país, ao mesmo tempo que apoia milhares de empregos qualificados no Reino Unido”, afirmou Keir Starmer, citado em comunicado do Governo britânico.

Segundo o Governo do Reino Unido, o programa irá sustentar cerca de 5.000 empregos qualificados em mais de 50 empresas do Reino Unido que integram a cadeia de fornecimento internacional, incluindo a Saab UK, em Fareham, e a Leonardo UK, em Edimburgo.

O ministro da Defesa britânico, Dan Jarvis, afirmou que o investimento permitirá fornecer à Ucrânia “o poder aéreo necessário para dissuadir Putin”, acrescentando que a iniciativa também reforça a indústria de defesa do Reino Unido.

O financiamento integra o pacote anual de apoio militar britânico à Ucrânia, avaliado em 3 mil milhões de libras (aproximadamente 3,5 mil milhões de euros), e soma-se ao compromisso de Londres de entregar este ano 150 mil drones e milhares de mísseis de defesa aérea às forças ucranianas.

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Reino Unido investe 300 milhões de euros para financiar entrega de caças Gripen à Ucrânia

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