Seguradoras Lusitania têm novo diretor jurídico
Rui Ferreira já está a ocupar o cargo após mais de 30 anos no grupo, em que acumulou experiência na áreas de sinistros, comercial, transformação e governação corporativa.
O jurista Rui Ferreira é o novo diretor de Serviços Jurídicos das Companhias de Seguro Lusitania e Lusitania Vida, sucedendo a Susana Pacheco que, após 13 anos nas companhias, saiu para ocupar o cargo de diretora adjunta da Direção de Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos.
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Rui Herculano Freixo Ferreira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Estudos Europeus pela Universidade do Minho. Conta com mais de 30 anos de experiência no setor segurador, onde desenvolveu um percurso que alia uma sólida formação jurídica ao exercício de funções de direção nas áreas de sinistros, comercial, transformação e governação corporativa.
Na Lusitania, Companhia de Seguros, exerceu a função de Diretor Comercial e, mais recentemente, de Board Advisor na Unidade de Transformação, participando em projetos estratégicos de transformação organizacional, modernização operacional e apoio à gestão de topo. Anteriormente, desempenhou funções de Diretor de Sinistros e de jurista, acumulando experiência em direito dos seguros, contencioso e enquadramento regulatório.
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