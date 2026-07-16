Seguradoras

Seguradoras Lusitania têm novo diretor jurídico

Rui Ferreira já está a ocupar o cargo após mais de 30 anos no grupo, em que acumulou experiência na áreas de sinistros, comercial, transformação e governação corporativa.

O jurista Rui Ferreira é o novo diretor de Serviços Jurídicos das Companhias de Seguro Lusitania e Lusitania Vida, sucedendo a Susana Pacheco que, após 13 anos nas companhias, saiu para ocupar o cargo de diretora adjunta da Direção de Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Rui Ferreira terá a seu cargo a direção jurídica da Lusitania Seguros e da Lusitania Vida. Foi durante muitos anos diretor comercial das companhias.

Rui Herculano Freixo Ferreira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Estudos Europeus pela Universidade do Minho. Conta com mais de 30 anos de experiência no setor segurador, onde desenvolveu um percurso que alia uma sólida formação jurídica ao exercício de funções de direção nas áreas de sinistros, comercial, transformação e governação corporativa.

Na Lusitania, Companhia de Seguros, exerceu a função de Diretor Comercial e, mais recentemente, de Board Advisor na Unidade de Transformação, participando em projetos estratégicos de transformação organizacional, modernização operacional e apoio à gestão de topo. Anteriormente, desempenhou funções de Diretor de Sinistros e de jurista, acumulando experiência em direito dos seguros, contencioso e enquadramento regulatório.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Seguradoras Lusitania têm novo diretor jurídico

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lusitania e CCA avançam com Seguros Lab nas escolas

ECO Seguros,

As seguradoras e a sociedade de advocacia querem fazer a diferença junto das gerações mais jovens e dar-lhes a conhecer o papel dos seguros.

Especial

Os dossiês que ameaçam o Governo no estado da Nação

Salomé Pinto, Isabel Patrício, Ânia Ataíde, Mariana Bandeira, Filipa Ambrósio de Sousa, Mónica Silvares, Ana Marcela, Leonor Gonçalves,