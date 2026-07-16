Shortlist: alta joalharia portuguesa, mesas de verão e Ralph Lauren em arquivo

A Shortlist desta semana começa com o novo capítulo da coleção Wondergarden da RoseKey, segue para uma proposta de mesa da Frette com Tara Bernerd e por novidades no restaurante Feitoria, no Octant Évora e no Blend. Termina com um novo Antónia Adelaide Ferreira DOC Douro Tinto 2022 e a edição Catwalk dedicada à Ralph Lauren.

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1. Rosekey transforma um jardim imaginado em alta joalharia

A Rosekey lançou um novo capítulo da coleção Wondergarden, uma linha de alta joalharia inspirada na natureza. As novas criações são produzidas artesanalmente em Portugal, em ouro de 18 quilates e dão forma a anéis, brincos e colares de linhas orgânicas, de acordo com a marca. A coleção reúne diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turmalinas, topázio Londres, quartzo limão, morganita e citrino em combinações cromáticas pouco convencionais. As peças já estão disponíveis em exclusivo na Boutique dos Relógios Plus. A partir de 1480 euros.

2. Frette e Tara Bernerd sentam-se à mesa

Depois da roupa de cama e banho, a marca italiana Frette prolonga a colaboração com o designer de interiores britânica Tara Bernerd, agora através do conjunto peças para a mesa, combinando bordados e geometrias. O conjunto, laranja e amarelo, é composto por dois individuais e dois guardanapos em mistura de algodão e linho. Os primeiros usam uma moldura Modernism, dupla e bordada, os guardanapos apresentam um apontamento bordado único num dos cantos. Preço indicado: 550 euros.

3. O Feitoria abre uma nova porta à carta

O Feitoria passa a ter, em julho, uma seleção à la carte, acrescentando uma nova forma de entrada no universo gastronómico do restaurante do Altis Belém Hotel & Spa. Segundo o restaurante, a proposta complementa os menus de degustação e procura responder a quem prefere uma experiência mais flexível. A nova carta mantém a assinatura de André Cruz, assente numa cozinha de autor ligada ao território, aos produtores e à sazonalidade. Entre as propostas indicadas pelo restaurante estão a “Grãozada de Bacalhau”, a Fragateira de Salmonete, o Arroz de Grelos e Carabineiro do Algarve, a reinterpretação da Açorda de Peixe e a Presa de Porco do Alentejo com Cuscos de Vinhais e salada de ervas aciduladas.

4. O À Terra faz do produtor o centro da mesa

O restaurante À Terra, no Octant Évora, continua o ciclo Jantares do Produtor com duas novas edições dedicadas ao Alentejo. A 29 de julho, a experiência será construída em torno do porco preto, em parceria com Os Lobinhos, com quem está previsto um workshop de desmanche conduzido por Nuno Lobinho, representante da terceira geração da família de produtores. Esta refeição pretende valorizar o saber transmitido ao longo de várias gerações e a versatilidade de um dos produtos mais emblemático, segundo o hotel.

O menu, assinado pelo chef Natanael Silva, organiza-se em seis momentos e inclui propostas como cachaço de porco preto curado em café e raiz de erva-doce selvagem, cabeça de xara à alentejana, barriga de porco preto com vieira, presa na brasa e lombinho de porco Wellington. A harmonização cruza cerveja, vinhos do Alentejo e um cocktail de assinatura. O jantar tem início às 16h00 com o workshop, seguido de cocktail às 19h30 e jantar às 20h00 (85 euros por pessoa).

A 27 de agosto, o ciclo prossegue com a Be Aromatic, projeto eborense dedicado à produção biológica de plantas aromáticas e medicinais. A experiência deverá explorar o papel dos aromas e das infusões à mesa, incluindo o Sal Verde, uma alternativa ao sal desenvolvida a partir do tomilho-bela-luz.

5. O Blend regressa ao lago com nova identidade

O Blend, restaurante do Domes Lake Algarve, Autograph Collection, em Vilamoura, apresenta-se com uma nova identidade, depois de uma renovação do espaço e do conceito gastronómico. Instalado numa plataforma flutuante, o restaurante foi redesenhado para reforçar a ligação à envolvente natural do hotel. A decoração surge agora com uma leitura mais contemporânea e sofisticada, pensada para diferentes momentos, de um jantar mais intimista a uma celebração ou refeição de partilha. A carta, sob a liderança do chef Vítor Moreira, combina referências da cozinha japonesa e Nikkei com uma abordagem de steakhouse contemporânea.

6. Casa Ferreirinha engarrafa novo tributo a Dona Antónia

A Casa Ferreirinha assinala o mês de Dona Antónia Adelaide Ferreira com o lançamento da nova colheita de Antónia Adelaide Ferreira DOC Douro Tinto. Segundo a marca, a edição de 2022 dá continuidade ao tributo iniciado em 2011, no âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento da empresária que marcou a história do Douro.

Produzido em edição limitada de 4.196 garrafas numeradas, o vinho resulta de uma seleção dos melhores lotes das propriedades da Casa Ferreirinha no Cima Corgo e no Douro Superior (105 euros). As vinhas velhas em field blend assumem um papel central na composição, procurando traduzir a diversidade dos terroirs durienses associados ao legado de Dona Antónia. A colheita de 2022 foi marcada por um ano vitícola quente e seco, com produções mais reduzidas, mas beneficiou das condições mais amenas registadas em setembro.

9. Ralph Lauren em passerelle, de 1972 a 2025

A Ralph Lauren reuniu em livro mais de cinco décadas das suas coleções femininas, numa edição integrada na série Catwalk. O volume começa no outono de 1972, ano em que Ralph Lauren apresentou a sua primeira coleção feminina completa – perante amigos, compradores e editores de moda – e termina em 2025.

A obra revisita a construção de um vocabulário associado ao estilo americano: a alfaiataria de inspiração masculina, os códigos do vestuário outdoor, a influência do Oeste americano e a elegância mais contida da Nova Inglaterra, percorrendo mais de 100 coleções e reunindo mais de mil imagens de passerelle, acompanhadas por textos sobre a história da marca, as referências e os principais momentos de cada apresentação.

Mais do que um objeto de arquivo, Ralph Lauren: Catwalk Collection é uma leitura sobre a consolidação de uma ideia de luxo americano. Em 632 páginas e disponível em edições em inglês, francês, alemão e italiano (entre 49,90 euros e 75 euros, dependendo da edição).

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.