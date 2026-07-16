Teerão diz que Ormuz é uma “linha vermelha” e ameaça alargar guerra no Golfo

Depois da mais recente vaga de ataques aéreos norte-americanos, o Irão classificou esta quinta-feira o Estreito de Ormuz como uma “linha vermelha” e avisou que responderá com ataques a infraestruturas em toda a região do Golfo caso os Estados Unidos avancem com novos ataques contra instalações estratégicas iranianas.

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“O Estreito de Ormuz é uma linha vermelha”, afirmou o porta-voz do Exército iraniano, brigadeiro-general Mohammad Akraminia, acrescentando que a República Islâmica mantém capacidade para controlar aquela via marítima “a partir de qualquer ponto do seu território”, citado pela Reuters.

O aviso surge depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar atacar centrais elétricas, pontes e outras infraestruturas iranianas caso Teerão não retome as negociações.

“Os norte-americanos pensaram que, ao atacarem algumas das nossas bases na costa sul do país, poderiam assumir o controlo deste estreito estratégico. No entanto, o Irão tem capacidade para exercer controlo sobre o Estreito de Ormuz a partir de qualquer ponto do seu território e isso nunca depende apenas das costas ou das ilhas”, acrescentou o porta-voz do exército iraniano, mencionado pela agência noticiosa.

O responsável advertiu ainda que, se Washington concretizar as ameaças contra infraestruturas iranianas, as Forças Armadas responderão contra “todas as infraestruturas remanescentes” na região do Golfo, prometendo uma resposta “mais severa, mais abrangente e mais destrutiva” do que as anteriores.

Ao mesmo tempo, o exército iraniano lançou ataques contra bases militares norte-americanas no Bahrein e o Kuwait na madrugada desta quinta-feira, alertando os países vizinhos de que permitir operações militares dos Estados Unidos contra território iraniano “não ficará sem resposta”.