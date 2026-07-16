Trabalhadores do Conta Lá estão unidos na procura de soluções para o canal

O comunicado dos trabalhadores surge num momento em que Sérgio Figueiredo anunciou a sua saída do projeto e a convocação de uma assembleia de acionistas para aprovar o plano de reestruturação.

Os trabalhadores do projeto Conta Lá manifestam-se preocupados com a continuidade do projeto que “defende a coesão territorial” e o “serviço público” de televisão e que o coletivo está unido e empenhado na procura de soluções.

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Na quarta-feira decorreu um plenário de trabalhadores para analisar a atual situação da empresa, no mesmo dia em que o presidente executivo (CEO) do Conta Lá, Sérgio Figueiredo, comunicou a sua saída e informou sobre a convocação até final do mês de uma assembleia-geral de acionistas para aprovar o plano de reestruturação, segundo missiva a que Lusa teve acesso.

Os trabalhadores, de acordo com fontes contactadas hoje pela Lusa, enviaram perguntas à administração, nomeadamente sobre os salários em atraso (neste momento são dois meses a caminho de três no final de julho, caso nada seja pago), a viabilidade financeira da empresa, quem são os novos acionistas e que tipo de reestruturação será feita e se o lay-off é uma possibilidade.

Em comunicado, os trabalhadores do canal referem que, “na sequência das notícias que tornaram públicas as graves dificuldades financeiras que o projeto enfrenta, para além de manifestarem a natural preocupação relativamente ao futuro profissional de todos os que o construíram, os trabalhadores consideraram imperativo dar nota pública a sublinhar o valor estratégico, social e cultural do trabalho” que realizaram.

O Conta Lá é um canal de televisão por cabo, com uma programação direcionada para as regiões e jornalismo de proximidade. Durante o período de cerca de um ano, o projeto incluiu emissões televisivas, notícias no site oficial e conteúdos partilhados através das suas redes.

“Num momento de incerteza e angústia, os trabalhadores lembraram que o projeto tem cumprido uma missão fundamental e insubstituível, dando visibilidade ao território nacional, garantindo que Portugal é retratado como um todo, muito para lá das fronteiras dos grandes centros urbanos, dando voz a quem não tinha e atenção a projetos essenciais para a dinamização e desenvolvimento desse território”, lê-se no comunicado.

Aliás, “mostrámos a Portugal que há um país que corria o risco de se transformar num deserto de notícias, onde os esforços de desenvolvimento local (públicos e privados) não tinham anteriormente qualquer visibilidade televisiva e noticiosa”, acrescentam os trabalhadores no comunicado.

O Conta Lá “foi pioneiro na identificação e na valorização de iniciativas e projetos cruciais para o desenvolvimento económico e social do país, localizados fora do eixo central que, tradicionalmente, se limita a dar atenção ao que acontece nos principais centros urbanos”, salientam.

“Na reflexão que agora somos obrigados a fazer, perante as dificuldades da empresa e as dúvidas que surgem relativamente à continuidade do projeto, os trabalhadores do Conta Lá orgulham-se do impacto e da relevância do serviço prestado ao país e acreditam que a defesa desta ideia é, também, a defesa de um território nacional mais coeso, informado e democraticamente representado“, sublinham.

Nesse sentido, “o coletivo de trabalhadores permanece unido e empenhado na procura de soluções que garantam a viabilidade da empresa e a continuidade do seu trabalho, que é de todos e para todos os portugueses”, concluem.

De acordo com fontes contactadas pela Lusa, os trabalhadores do canal rondam uma centena, dos quais cerca de 40 são jornalistas.