Venezuela. Sobe para 120 o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos
O Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu ainda que continuam desaparecidos 50 cidadãos portugueses.
O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 120 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.
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Entre os 120 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 97 eram adultos e 23 menores, 102 tinham também a nacionalidade venezuelana. O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 50 cidadãos portugueses.
O balanço anterior indicava 119 portugueses e lusodescendentes mortos. No total, o número de mortos subiu na quarta-feira para 4.829, enquanto o de feridos se mantém em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez.
Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
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