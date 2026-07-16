Vereador do Chega em Benavente declara 33,7 milhões de euros em criptomoedas

Frederico Colaço Antunes, ou simplesmente Fred Antunes, como também é conhecido, foi um dos primeiros a investir em bitcoin em Portugal, aposta essa que lhe deu “riqueza para dez encarnações”, como admitiu ao ECO em 2021. Desde então, a sua vida mudou: o ex-presidente da RealFevr, que entretanto encerrou portas, é hoje vereador do Chega na Câmara de Benavente, cargo ao abrigo do qual teve de declarar o seu património. O jornal O Mirante consultou a declaração que apresentou junto da Entidade para a Transparência e ‘encontrou’ 33,7 milhões de euros em criptomoedas, uma casa nas Bahamas e outra em Andorra.

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Fred Antunes foi cabeça de lista do Chega à autarquia de Benavente, distrito de Santarém, nas últimas eleições autárquicas, em outubro do ano passado. As eleições para essa autarquia foram conquistadas pela AD, com o partido liderado por André Ventura a ficar em segundo lugar, com 26,6% dos votos, o que lhe permitiu eleger dois vereadores: Fred Antunes e Paulo Cardoso.

O Mirante dá conta esta semana de uma polémica no seio do executivo autárquico daquela localidade ribatejana: o vereador (único) do PS, Pedro Gameiro, ainda não apresentou a declaração de rendimentos à Entidade para a Transparência. Motivo pelo qual o jornal foi consultar as declarações que os outros membros que já apresentaram.

Na sua declaração, Fred Antunes apresentou “outros elementos do ativo patrimonial” no valor de 33,7 milhões de euros e que correspondem a três posições em criptomoedas, com valores de 27 milhões, 4,2 milhões e 2,5 milhões, respetivamente. É o seu ativo “mais relevante”, nota O Mirante.

Também tem património imobiliário. Declarou cinco prédios em Portugal, dois urbanos e três rústicos, com um valor patrimonial tributário conjunto de 126.334,80 euros; e duas habitações no estrangeiro: uma em Nassau, capital das Bahamas (um paraíso fiscal), com valor patrimonial declarado de 985 mil euros; e outra em La Massana, Andorra (com regime fiscal mais atrativo), com o valor de 600 mil euros.

Do património declarado por Fred Antunes, com rendimentos brutos acima dos 50 mil euros, constam ainda oito automóveis e uma dívida contraída junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD), cujo montante não é público.

“Património privado diz respeito a cada um”

Questionado pelo ECO sobre a notícia d’O Mirante, Fred Antunes apenas declarou: “O património privado de cada pessoa só a ela diz respeito, a partir momento em que esse património é lícito, como é o meu caso.”

O vereador do Chega em Benavente, que em 2014 chegou a minerar 30 bitcoins de “três em três dias” e as vendia entre 100 e 200 dólares, e que atualmente também faz parte da equipa do Banco de Portugal no projeto do Euro Digital, disse ainda ao ECO que “o que importa ser escrutinado é quem entra com zero na política e sai com muito”. “O que não é o meu caso”, disse ainda o outrora presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas (APBC).