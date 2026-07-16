Vice dos EUA acusa parte do Governo de Israel de querer continuar a guerra com o Irão

O vice-presidente dos Estados Unidos acusou na quarta-feira parte do Governo israelita de tentar impedir o acordo com o Irão por desejar que a guerra se prolongue indefinidamente.

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“Não com um objetivo concreto em mente, mas simplesmente para que continue sem fim”, afirmou JD Vance no ‘podcast’ “Joe Rogan Experience”, um dos mais populares entre o público conservador jovem norte-americano, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Vance defendeu o memorando de entendimento assinado com o Irão em junho, em colaboração com países aliados do golfo Pérsico que disse estarem “dispostos a investir” na República Islâmica se Teerão mudar o “comportamento na região”.

Assegurou que a administração sabe “com total certeza que há pessoas na sombra dentro do sistema” de Israel que estão “a manipular a opinião pública norte-americana e a tentar mudá-la para prolongar a guerra indefinidamente”.

Denunciou mesmo, mas sem especificar, que parte do Governo de Israel está a pagar a figuras influentes nos Estados Unidos “para atacar o acordo” com o Irão.

“Fala-se muito sobre até que ponto o Governo israelita influencia a política norte-americana, e sem dúvida que há pessoas dentro do Governo de Israel que detestam o acordo”, declarou. “Vemos provas concretas disso”, disse Vance, sem concretizar, durante a entrevista de mais de três horas.

Vance explicou que a estratégia do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “não se limita apenas à negociação”.

“Implica também o âmbito militar e outros aspetos”, embora “com limitações, como quando os iranianos atacaram um navio” mercante e começou a atual vaga de ataques no Médio Oriente, afirmou.

Vance disse sentir-se atacado obsessivamente por campanhas financiadas para manter a “campanha militar indefinidamente” e defendeu como objetivo “alcançar um acordo” com o qual o Irão nunca tenha uma arma nuclear.

“Não me importa que, digamos, certos setores do Governo israelita queiram criticar o acordo ou discordar dele. Nem sequer me incomodam as tentativas de influenciar” a administração norte-americana, afirmou.

“Os governos estrangeiros tentam influenciar os Estados Unidos a toda a hora. Israel fá-lo, outros países também”, acrescentou.

Vance participou nas negociações com o Irão em junho, na Suíça, onde as partes concordaram num roteiro para alcançar um acordo nuclear e definitivo que ponha fim à guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro.