5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, há debate de urgência no Parlamento sobre a classificação dos exames nacionais. Já o INE vai medir o pulso ao setor da habitação e da construção. A marcar o dia está ainda os dados da inflação de junho do Eurostat e a apresentação do Relatório da Competitividade Bancária.

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Debate de urgência sobre casos dos exames nacionais

O debate de urgência sobre a classificação dos exames nacionais pedido pelo PCP foi agendado para a sessão plenária desta sexta-feira. No requerimento entregue na Assembleia da República, o PCP pediu um debate de urgência potestativo sobre “Exames Nacionais” com a presença do ministro da tutela para explicar quais as medidas adotadas “para assegurar que nenhum estudante é prejudicado neste processo caótico de avaliação dos exames nacionais, cujos responsáveis são o ministério e o Governo”.

Como estão os preços da habitação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados do primeiro trimestre dos preços da habitação a nível local. Os preços medianos da habitação subiram 16,8% em 2025 face ao ano anterior, para 2.076 euros/m2, com a Grande Lisboa a ultrapassar em 1.363 euros/m2 o valor nacional.

E da habitação?

O INE vai ainda divulgar os dados estatísticos sobre a construção e habitação relativos a 2025. Em 2024, foram licenciados 25.470 edifícios em Portugal, o que representa um aumento de 7,2% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram licenciados 41.851 fogos, um acréscimo de 5,4% face a 2023. Dos fogos licenciados, 34.637 eram construções novas para habitação familiar, correspondendo a um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior.

Eurostat mede pulso à inflação

O Eurostat divulga esta sexta-feira a inflação na Zona Euro e na União Europeia (UE) de junho. Segundo a estimativa rápida, a taxa de inflação anual da Zona Euro registou, em junho, uma descida mensal de 0,4 pontos percentuais para os 2,8%. Entre os principais componentes da inflação na área da moeda única, destaca-se a queda dos preços da energia, que terá registado uma variação de 8,7% no mês passado, 2,1 pontos percentuais abaixo da taxa de 10,8% observada em maio.

Maria Luís Albuquerque apresenta Relatório da Competitividade Bancária

Esta sexta-feira, a comissária europeia Maria Luís Albuquerque vai apresentar o Relatório da Competitividade Bancária. Em fevereiro, a Comissão Europeia lançou um processo de consulta para avaliar a competitividade do setor bancário da União Europeia (UE). Com o relatório Bruxelas quer contributos de bancos, fintechs, investidores e outros participantes para melhorar o mercado único bancário, designadamente através da melhoria da regulação, e recuperar terreno para a banca americana.