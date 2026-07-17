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‘Acampamento de milionários’ atraiu 151 voos de jato privado num dia

 Lina Santos,

Aviação executiva concentrou 151 chegadas a Sun Valley a 7 de julho. Los Angeles e Nova Iorque lideraram a origem dos voos. Número de viagens caiu na Europa.

Sun Valley Lodge


A conferência anual da Allen & Co em Sun Valley atraiu 151 jatos executivos num só dia, terça-feira, 7 de julho, primeiro dia do evento, segundo dados divulgados pela Wingx. O secretismo em torno do evento, conhecido como ‘acampamento de milionários’ é regra, mas o tráfego aeroportuário dá pistas.

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As chegadas se concentraram no primeiro dia, as partidas foram aumentaram ao longo da semana e atingiram um máximo de 87 voos na sexta-feira, 10 de julho. No fim de semana, foram registadas 68 partidas no sábado e 78 no domingo.

Nada de novo em Sun Valley, refere a Wingx, através do seu analista, Nick Koscinski. “Sun Valley é sempre a mesma história em julho e este ano não foi diferente. Toda a gente voa na terça-feira e regressa a casa no fim de semana. Contámos 150 chegadas na terça-feira, com Los Angeles e Nova Iorque a fornecerem quase 100 chegadas durante a semana”.

O evento, conhecido como um ‘acampamento de milionários’, realiza-se anualmente em Idaho e reúne líderes da tecnologia, media e finanças. Nasceu em 1983, para apenas 35 convidados, com o objetivo de juntar magnatas dos meios de comunicação e outros líderes de Wall Street. Hoje são umas centenas, entre os quais Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman ou Jeff Bezos, que terá forjado aqui o negócio de aquisição do Washington Post, mas a regra mantém-se: o que se passa em Sun Valley fica em Sun Valley.

A origem dos voos está bem delimitada, segundo o relatório semanal da Wingx. Los Angeles foi a principal origem dos voos, com 52 chegadas durante a semana. Seguiram-se a região de Nova Iorque, que somou 47 voos, e a área da baía de São Francisco, com 36 voos registados.

Origem dos voos a Sun Valley, Idaho (fonte: Wingx)

 

Tráfego aéreo cresce na América do Norte, recua na Europa

Os dados da semana mostram ainda que a atividade mundial da aviação executiva cresceu 1,1% na semana de 6 e 12 de julho, em relação ao mesmo período de 2025. Desde o início do ano, o número de voos aumentou 3,9%, mais um ponto percentual do que a evolução registada no período comparável do ano passado, diz a Wingx.

Por regiões, esta é a atividade de jatos privados entre 6 e 12 de julho:

  • Na América do Norte, a atividade cresceu 3,6 %, com os EUA a avançarem 4,2%. Entre os estados que mais viagens realizaram estão a Califórnia, Texas (ambos com um aumento de 4,3%) e a Florida, que aumentou 2,6%.
  • Na Europa, o movimento recuou 5,5 %, com quedas de 10,8 % na Alemanha, 8,7 % no Reino Unido, 4,7 % em França e 4,2 % em Itália. A Suíça foi o único país que cresceu esta semana (5,1%).
  • África liderou o crescimento na última semana, com um aumento de 22,4%.
  • Na América do Sul, o crescimento foi de 4,2%.
  • Ásia caiu 10,5%.
  • O Médio Oriente encolheu 5,4%, e ainda que os números seja mais baixos do que no levamos de 2026, o relatório defende que se nota uma recuperação, ainda que lenta.

Os dados desta semana não mencionam voos executivos relacionados com o Mundial 2026, que ainda decorre, ao contrário do que aconteceu nas primeiras semanas da prova. Nessa semana, o número de pedidos subiu 7% na Europa.

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