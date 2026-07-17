Aliança das Civilizações das Nações Unidas celebra a terceira edição da sua iniciativa ‘Um Grito por Paz, o Fim das Guerras e Respeito pela Legalidade Internacional’

O Secretário-Geral Adjunto, Alto Representante para a Aliança das Civilizações e Enviado Especial das Nações Unidas para a Luta contra a Islamofobia, Miguel Ángel Moratinos, inaugurou a terceira edição da iniciativa ‘Um Grito pela Paz, o Fim das Guerras e o Respeito pela Legalidade Internacional’, em Luanda, Angola.

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No seu discurso de abertura, Moratinos sublinhou a importância desta campanha para travar o aumento da violência no mundo: “Não estamos resignados a aceitar a guerra como algo normal ou inevitável, não é. A paz nem sempre é um caminho fácil, mas é a nossa maior responsabilidade.”

A Aliança das Civilizações, liderada pelo seu Alto Representante, lançou esta iniciativa no ano passado em Gernika, coincidindo com o bombardeamento desta cidade por aviões nazis, seguido por Sarajevo, no 30.º aniversário do genocídio de Srebrenica. “Gernika, Sarajevo e Luanda partilham as cicatrizes da guerra, mas também refletem a nossa capacidade de reconciliação e esperança”, disse, antes de acrescentar: “A humanidade sofre quando o diálogo falha, mas avança quando a paz vence.”

Moratinos explicou porque é que a terceira edição desta iniciativa se realizou em Luanda, a capital de Angola, inaugurada esta quinta-feira. “Esta cidade mostra-nos que há outro caminho possível, que depois da guerra possa haver reconstrução e paz.” A este respeito, o Alto Representante afirmou que Angola se estabeleceu como um marco na construção da paz no mundo: “Após séculos de violência e escravatura colonial, seguidos pela guerra de independência e uma longa e amarga guerra civil, posso orgulhar-me de dizer que hoje é um país de paz”, afirmou.

Em frente a um pavilhão cheio de autoridades, incluindo o presidente de Angola, vários ministros do seu governo, o presidente da República Democrática do Congo e o primeiro-ministro da Namíbia, Moratinos sublinhou a importância de incluir o continente africano na tomada de decisões no mundo multilateral: “África tem muitos jovens, é rica em oportunidades, Talento e inovação. Sem dúvida, o futuro da cooperação e da economia global reside neste continente.”