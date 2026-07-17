Andy Burnham declarado oficialmente líder do Partido Trabalhista britânico

Andy Burnham foi esta sexta-feira declarado oficialmente líder do Partido Trabalhista, abrindo o caminho para suceder a Keir Starmer como primeiro-ministro britânico na próxima semana.

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O Partido Trabalhista confirmou oficialmente o resultado da corrida à liderança para substituir Starmer, na qual Burnham foi o único candidato, durante um congresso extraordinário realizado em Londres. “Não havendo nenhum outro candidato nomeado que preenchesse os requisitos, é, portanto, uma honra para mim declarar que o líder devidamente eleito do Partido Trabalhista é Andy Burnham”, afirmou a ministra do Interior, e dirigente do Partido Trabalhista, Shabana Mahmood.

O ex-presidente da Câmara de Manchester obteve o apoio de 379 deputados trabalhistas, 94% do total de 403, o que excluiu uma candidatura rival, pois precisaria de um apoio mínimo de 81 deputados, equivalentes a 20% do grupo parlamentar. A deputada Catherine West recebeu uma única nomeação, ficando inelegível.

Dos sindicatos e associações sociais afiliados ao partido, Burnham recebeu um total de 23 nomeações, incluindo todos os 11 sindicatos, superando largamente o requisito de apoio de 5% de organizações associadas.

Durante a introdução, a vice-líder, Lucy Powell, afirmou acreditar que o partido sai “mais forte, mais unido” deste processo e, com o “novo líder ao leme”, pode “mudar a vida das pessoas para melhor” e “restaurar a fé na política, restaurar a confiança no Partido Trabalhista”.

Na segunda-feira, Keir Starmer deve apresentar formalmente a demissão ao Rei Carlos III, levando o monarca a convocar Burnham para formar governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar sem desencadear eleições legislativas.