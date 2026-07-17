Apoio fiscal a combustíveis sobe na próxima semana. Saiba quanto

O Governo vai voltar a alterar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), aumentando-o, tendo em conta a esperada subida dos preços do gasóleo e da gasolina na próxima semana.

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De acordo com o ministro da presidência, António Leitão Amaro, o gasóleo terá um desconto adicional de 6 cêntimos que, com impostos, chega aos 7,4 cêntimos. Na gasolina, o adicional é de 4,6 cêntimos de desconto, o que significa 5,7 cêntimos com imposto.

“Continuaremos a aumentar o desconto para pouparmos os portugueses e não termos o Estado a lucrar”, disse o governante.

O desconto adicional é anunciado depois de terem sido conhecidas projeções que apontam para uma subida de 13,5 cêntimos no gasóleo e 6,5 cêntimos na gasolina, a partir de segunda-feira. Esta estimativa foi lançada pela Automóvel Club Portugal (ACP), com a ressalva de que as cotações que influenciam os preços de venda ainda estão a negociar esta sexta-feira, pelo que podem dar-se alterações na projeção consoante os preços de fecho das mesmas.

Na portaria publicada em Diário da República na sexta-feira passada, o Governo explicava que a partir de segunda-feira passariam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina sem chumbo “de 42,35 euros e de 40,51 euros por 1.000 litros, respetivamente”, o que permitiu um apoio fiscal adicional sobre o gasóleo de 1,2 cêntimos e de 0,53 cêntimos sobre a gasolina.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. O aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos EUA e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

Nesta tarde de sexta-feira, o barril de Brent segue a valorizar 2,30% para os 82,63 dólares, o que significa que, no acumulado da semana, a ascensão acumulada é de 6,34%. A pressionar o preço do crude está o reacender de tensões entre Estados Unidos e Irão, que mantêm ataques mútuos. Os EUA voltaram a atacar esta noite alvos militares no Irão, provocando sete mortes, de acordo com a imprensa iraniana. Já o Irão terá voltado a atacar as bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Síria.

(Notícia atualizada pela última vez às 16h05, com mais informação)