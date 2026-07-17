Transportes

Aprovado concurso para nova subconcessão do Metro do Porto. Pode incluir linhas de Gondomar e Trofa

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Concurso vai incluir novas linhas Rosa e Rúbi, já em obra, e poderá abranger futuras linhas de Gondomar e Trofa.

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira o concurso para a nova subconcessão do Metro do Porto. Vai abranger também as linhas Rosa e Rubi e fica aberta a possibilidade de incluir as futuras linhas de Gondomar e Trofa.

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A concessão termina no próximo ano e é necessário lançar de imediato o concurso para uma nova subconcessão, incluindo as novas linhas Rosa e Rubi, já em obra”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no habitual briefing após a reunião do Governo. “Também esta nova subconcessão incluirá a possibilidade de ter as futuras linhas de Gondomar e da Trofa”, acrescentou.

Sem referir o valor, Leitão Amaro afirmou que haverá um aumento da despesa do Estado face à anterior subconcessão, que justificou com “o aumento do número de linhas e da dimensão da operação”.

O Metro do Porto está concessionado à ViaPorto, uma empresa do Grupo Barraqueiro. O último contrato entrou em vigor em 2018 e tinha um prazo inicial de sete anos, até 31 de março de 2025. Nesse ano foi aprovada a continuação da subconcessão dentro da possibilidade contratual de extensão por um período máximo de dois anos, que termina em março de 2027.

(notícia em atualização)

 

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