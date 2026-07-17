Associação Espanhola de Consumidores inclui Filvit, Betadine, Aposán, Cito-Oral e Farline no seu guia de produtos para o armário de medicamentos de verão

A organização lembra que temperaturas elevadas, viagens, atividades ao ar livre ou maior exposição ao sol aumentam durante esta altura do ano o aparecimento de pequenas feridas, desidratação, desconforto digestivo, picadas de insetos, atritos ou problemas derivados do calor, situações que podem ser prevenidas ou tratadas mais rapidamente com hábitos adequados e um kit de primeiros socorros devidamente preparado.

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O guia inclui dez recomendações para cuidar da sua saúde durante o verão, incluindo manter uma hidratação adequada, proteger-se do sol, evitar calor extremo, segurança alimentar extrema, prevenir picadas de insetos e preparar viagens com antecedência.

Da mesma forma, a Associação Espanhola de Consumidores preparou uma seleção de dez produtos para cobrir os incidentes mais comuns do verão, com os quais se pode constituir um kit de primeiros socorros de verão. Entre eles está o Spray Repelente de Insetos Filvit, da Laboratorios ERN, que oferece até 12 horas de proteção contra mosquitos e carraças e ajuda a prevenir um dos incidentes mais frequentes durante as férias, especialmente em viagens e atividades ao ar livre.

Do mesmo laboratório, Cito-Oral Alkaline Lemonade, uma solução de reidratação oral recomendada para ajudar a restaurar o equilíbrio da água e dos eletrólitos em casos de desidratação ligeira ou moderada associada a vómitos ou diarreia, especialmente útil durante viagens de verão.

Também Betadine, da Cooper, pela sua ação antisséptica para limpar e proteger pequenas feridas, cortes, arranhões ou bolhas, comuns durante atividades de verão. E a Pomada Protetora Bepanthol, destinada ao cuidado de pele propensa a irritações, ajudando a hidratar, proteger e promover a sua regeneração contra agressões como calor, cloro, areia ou fricção. Pertence à Bayer.

Na lista encontram-se o Bastão Anti-Assadura e os Adesivos Hidrocoloides para Ampolas, da Cofares, uma combinação destinada tanto a prevenir a aparência de assaduras como a proteger e promover a recuperação das bolhas causadas por caminhadas e troca de calçado durante as férias. Tal como o Almax, pertencente ao Almirall, é um antiácido de referência para aliviar azia e azia derivadas de alterações na dieta, horários ou viagens habituais no verão.

Outros produtos citados pela associação são o Farline Intimate Hygiene Gel, da Cofares, recomendado para manter uma higiene adequada e o conforto da área íntima durante os meses quentes, quando a humidade e o risco de desconforto associado aumentam; Cinfa Physiological Serum, pela sua utilidade na higiene nasal, lavagem dos olhos após exposição a areia ou água salgada e limpeza de pequenas feridas, graças ao seu formato prático de dose única; Pensos Aposán para Pequenas Feridas, recomendados para proteger cortes e arranhões contra agentes externos, incluindo opções resistentes à água especialmente úteis para praia e piscina; e Antipiolhos e Lêndeas Filvit, recomendados para responder rapidamente a possíveis infestações durante acampamentos, acampamentos e outras atividades de verão para crianças.

Como explicado pela Associação Espanhola de Consumidores, a seleção foi feita após análise da utilidade para a saúde de cada categoria de produto, a frequência com que responde aos incidentes do verão, a sua disponibilidade nas farmácias espanholas, o reconhecimento das marcas entre os consumidores, a confiança que geram entre os profissionais de saúde e a sua facilidade de utilização no âmbito doméstico. A organização sublinha que este guia é informativo e indicativo e não substitui os critérios dos médicos ou farmacêuticos quando uma situação clínica requer atenção específica.

O presidente da Associação Espanhola de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, salientou que “o verão deve ser desfrutado com calma, mas também com prevenção”, e defendeu a importância de promover hábitos saudáveis e de ter um kit de primeiros socorros devidamente preparado para enfrentar em segurança os pequenos incidentes das festas.