Barcelos investe 3,2 milhões em centros tecnológicos direcionados ao mercado de trabalho
Novos Centros Tecnológicos Especializados nas áreas industrial e informática da ETG de Barcelos deverão adaptar formação ao mercado de trabalho.
Num investimento superior a 3,2 milhões de euros, os alunos da Escola de Tecnologia e Gestão (ETG) de Barcelos passam agora a dispor de dois novos Centros Tecnológicos Especializados (CTE) nas áreas industrial e informática, preparando-os para os desafios da transformação digital e da evolução tecnológica. Esta aposta municipal vai permitir, assinala autarquia, “alinhar a formação profissional com as exigências das empresas e do mercado de trabalho“.
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“Estão aqui reunidas condições para, em conjunto, proporcionarmos aos nossos jovens mais e melhor formação e mais e melhores competências”, começou por afirmar o presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, durante a inauguração dos dois centros, que aconteceu esta quinta-feira.
Estes dois novos CET contam com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Vão dotar a ETG — sob coordenação da Empresa Municipal de Educação e Cultura (EMEC) de Barcelos — de equipamentos tecnologicamente avançados, com ambientes de aprendizagem especializados e orientados para a prática, segundo descreve a autarquia minhota num comunicado enviado às redações.
Os alunos poderão adquirir mais competências nas áreas da programação, redes, cibersegurança, inteligência artificial, automação, robótica e indústria inteligente. O objetivo passa por prepará-los “para os desafios da economia digital e industrial”, como assinalou na ocasião o presidente da EMEC, Jorge Cuz, citado na mesma nota.
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