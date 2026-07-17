Academia

Barcelos investe 3,2 milhões em centros tecnológicos direcionados ao mercado de trabalho

Novos Centros Tecnológicos Especializados nas áreas industrial e informática da ETG de Barcelos deverão adaptar formação ao mercado de trabalho.

Num investimento superior a 3,2 milhões de euros, os alunos da Escola de Tecnologia e Gestão (ETG) de Barcelos passam agora a dispor de dois novos Centros Tecnológicos Especializados (CTE) nas áreas industrial e informática, preparando-os para os desafios da transformação digital e da evolução tecnológica. Esta aposta municipal vai permitir, assinala autarquia, “alinhar a formação profissional com as exigências das empresas e do mercado de trabalho“.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Estão aqui reunidas condições para, em conjunto, proporcionarmos aos nossos jovens mais e melhor formação e mais e melhores competências”, começou por afirmar o presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, durante a inauguração dos dois centros, que aconteceu esta quinta-feira.

Inauguração dos Centros Tecnológicos Especializados da Escola de Tecnologia e Gestão (ETG) de Barcelos

Estes dois novos CET contam com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Vão dotar a ETG — sob coordenação da Empresa Municipal de Educação e Cultura (EMEC) de Barcelos — de equipamentos tecnologicamente avançados, com ambientes de aprendizagem especializados e orientados para a prática, segundo descreve a autarquia minhota num comunicado enviado às redações.

Os alunos poderão adquirir mais competências nas áreas da programação, redes, cibersegurança, inteligência artificial, automação, robótica e indústria inteligente. O objetivo passa por prepará-los “para os desafios da economia digital e industrial”, como assinalou na ocasião o presidente da EMEC, Jorge Cuz, citado na mesma nota.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Barcelos investe 3,2 milhões em centros tecnológicos direcionados ao mercado de trabalho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Estacionar em Lisboa mais caro pela primeira vez em 15 anos

Lusa,

A tarifa deverá subir de 0,80 euros por hora nas zonas verdes para 0,85 euros, de 1,20 euros nas zonas amarelas para 1,25 euros, de 1,60 euros nas zonas vermelhas para 1,70 euros.