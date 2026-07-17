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Buondi “sente o regresso” de Vasco Ribeiro às competições de surf

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A minissérie "Sente o Regresso" conta com cinco episódios que narram a história de Vasco Ribeiro e teve o apoio da agência criativa Wolt. O lançamento acontece a partir da semana de 19 de julho.

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O surfista profissional Vasco Ribeiro volta este ano às competições oficiais, após um afastamento de três anos. A marca Buondi, ligada à cultura do surf em Portugal, apoia este regresso com o lançamento da minissérie “Sente o Regresso” no digital, através do seu canal de YouTube. O projeto documenta a jornada de superação do ex-campeão nacional, europeu e mundial, sendo que tem estreia marcada para a semana de 19 de julho.

O atleta, cuja carreira foi interrompida em 2023, arranca agora esta nova etapa começando por um dos eventos de qualificação do circuito europeu da World Surf League, a Yeti Pro que decorre de 5 a 8 de agosto em Cornwall, Inglaterra.

Já vivi muita coisa dentro de água e ainda mais fora dela. A Buondi desafiou-me a contar a minha história. Se esta história ajudar alguém, já valeu a pena” afirma o surfista Vasco Ribeiro, citado em comunicado.

O apoio de Buondi representa o alinhamento de valores entre um atleta que escolheu a vulnerabilidade e a superação, e uma marca que acredita em recomeços”, destaca, por sua vez, Teresa Ferreira, brand manager de Buondi.

A minissérie desenrola-se em cinco episódios que narram a história de Vasco Ribeiro: desde a infância dedicada ao surf à conquista de títulos, passando pelo seu afastamento da competição em 2023, até ao momento presente. Contou com o envolvimento da agência criativa Wolt.

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