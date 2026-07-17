Combustíveis disparam para a semana. Gasóleo sobe 13,5 cêntimos e gasolina 6,5 cêntimos

Na próxima semana, de 20 a 26 de julho, os preços dos combustíveis vão disparar, em particular o do gasóleo. O litro do diesel deverá subir 13,5 cêntimos e o da gasolina 6,5 cêntimos, informa a Automóvel Club de Portugal. Ambos os combustíveis ficam muito próximos da fasquia dos dois euros.

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O preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira, 17 de julho, é de 1,853 euros enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,915 euros, de acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Ora, perante as previsões de subida, o preço médio do diesel deverá marcar os 1,988 euros por litro para a semana, enquanto a gasolina deverá ascender a 1,980 euros por litro.

Estas previsões devem ser, contudo, lidas com alguma cautela. Isto porque podem ainda variar consoante as oscilações que existam nos preços do crude e dos refinados ao longo desta sexta-feira. Além disso, está aqui patente um preço médio: diferentes postos praticam diferentes preços, dado que o mercado é liberalizado.

A ACP aponta que os preços dos combustíveis estão a ser impactados pela guerra entre Estados Unidos e o Irão. Esta semana houve um reacender das tensões. Os Estados Unidos intensificaram hoje a campanha aérea contra o Irão, atingindo pontes e um porto estratégico iraniano, numa escalada que visa pressionar Teerão a aliviar o bloqueio ao estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência na Europa, está a valorizar pelas 10 horas da manhã, embora muito ligeiramente: 0,15% para os 80,89 dólares. Nos últimos cinco dias, a valorização acumulada é de cerca de 4%.

Em Portugal, está ainda ativa uma ‘almofada’, que garante que, quando os preços sobem, o Estado não arrecada uma receita adicional em IVA. Desde que estalou a guerra no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a aplicar ainda uma redução nos preços dos combustíveis, sempre que o aumento dos mesmos for superior a 10 cêntimos.

A ministra do Ambiente e Energia tem manifestado preocupação com as subidas dos preços dos combustíveis, pedindo análises ao regulador e à Entidade Nacional dos Serviços Energéticos análises à situação, tendo colocado a hipótese de fixação de margens no caso de se verificarem distorções no mercado.

Saiba aqui de que forma é que a fixação de margens pode concretizar-se e compreenda melhor, neste outro artigo, o que faz mexer os preços dos combustíveis.

(Notícia em atualizada pela última vez às 9h58 com mais informação)