Exames. Ministro admite “centenas” de provas sem notas

Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário começaram a chegar às escolas, mas há “centenas” sem classificação, segundo o ministro Fernando Alexandre em declarações à SIC Notícias. Antes já tinha sido adiantando pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) que haverá provas sem nota devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

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Numa informação oficial relativa ao processo de classificação dos exames do ensino secundário, a que o ECO teve acesso, o EduQA explicou que as escolas devem receber “oportunamente mais orientações” sobre as provas que estarão sinalizadas nas pautas com “suspenso”.

No ano letivo, avança a nota, “foram realizadas 290.351 provas, correspondentes a 2.059.974 itens digitalizados” e, em situações excecionais, “pode verificar-se o extravio de uma folha da prova ou a indisponibilidade de um ou mais itens de resposta por motivo não imputável ao aluno”.

O ministério da Educação pediu entretanto “mais um esforço dos diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas” para que as notas sejam afixadas ainda esta sexta-feira. As notas “devem chegar aos alunos, as escolas e os diretores têm essa obrigação”, adiantou Fernando Alexandre à SIC, antes de avisar que vai “pedir individualmente a cada um a justificação” aos diretores que não afixarem os resultados.

“Hoje não é um dia normal: as escolas sabiam que as notas iam chegar e têm a responsabilidade de preparar as equipas para isso”, atirou.

Antes, a EduQA tinha adiantando que os resultados das provas do 9.º ano não seriam afixados esta sexta, apontando o atraso no processo de classificação. “Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas. Na nota, o EduQA indica agora que a “afixação das pautas de resultados das provas finais de ciclo para o início da próxima semana”.

Inicialmente, estava prevista para terça-feira a publicação das notas das provas do 9.º ano, à semelhança dos exames nacionais do ensino secundário, mas os constrangimentos registados na classificação digital obrigaram o Governo a adiar a afixação das pautas das várias avaliações externas.

No entanto, ao contrário dos exames dos 11.º e 12.º anos – onde ainda se espera a afixação de algumas pautas esta sexta-feira –, os alunos do 9.º ano não vão ainda conhecer as notas finais de Português e Matemática.

As provas do 9.º ano, obrigatórias para concluir o 3.º ciclo, decorreram há um mês e, pela primeira vez este ano, realizaram-se em formato digital. No dia 17 de junho, os alunos foram avaliados a Português, seguindo-se a prova de Matemática, no dia 22 de junho. A segunda fase, inicialmente prevista para decorrer entre os dias 16 e 20 de julho, foi igualmente adiada.

Segundo o calendário publicado pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) no dia 3 de julho, a prova de Português foi reagendada para terça-feira (dia 21), seguindo-se a de Matemática na quinta-feira (dia 23).

(Notícia atualizada às 20h23 com mais informação)