GMV Portugal vai modernizar ferramenta crítica da Eurocontrol para reforçar navegação aérea

A GMV Portugal vai reforçar uma das ferramentas que ajuda a garantir a resiliência da navegação aérea europeia num momento em que as interferências nos sistemas de navegação por satélite (GNSS) se tornaram uma preocupação crescente. A empresa assinou um novo contrato com a Eurocontrol para migrar o DEMETER (DistancEMeasuringEquipmentTracer) para a cloud e assegurar a evolução da plataforma durante os próximos cinco anos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Este projeto não se limita a migrar uma ferramenta consolidada para a cloud; trata-se de preparar uma capacidade crítica de planeamento da navegação para os desafios do futuro”, afirma João Sequeira, diretor de secure e-solutions da GMV em Portugal, citado em comunicado.

Desenvolvido pela GMV para a Eurocontrol, o DEMETER permite avaliar o desempenho do posicionamento das aeronaves através de sinais emitidos por estações terrestres DME (Distance Measuring Equipment), oferecendo uma alternativa à navegação exclusivamente baseada em satélite.

A relevância deste tipo de soluções tem aumentado devido ao crescimento de episódios de jamming e spoofing contra sinais GNSS, um fenómeno que se intensificou sobretudo após o início da guerra na Ucrânia e que levou várias autoridades europeias da aviação a reforçar os mecanismos de navegação resiliente.

“Num momento em que as interferências no GNSS representam uma preocupação operacional crescente, ferramentas como o DEMETER são essenciais para ajudar a comunidade aeronáutica a conceber infraestruturas de navegação resilientes e a manter operações seguras, eficientes e contínuas”, sublinha João Sequeira.

Atualmente utilizada por mais de 65 organizações em todo o mundo — entre prestadores de serviços de navegação aérea, entidades responsáveis pelo desenho de procedimentos de voo, universidades e centros de investigação —, a plataforma passará a operar na cloud para melhorar a escalabilidade, facilitar a disponibilização de novas funcionalidades e responder mais rapidamente às necessidades operacionais da comunidade aeronáutica.

A solução é também utilizada em projetos do SESAR e desempenha um papel crescente no planeamento das Redes Operacionais de Navegação Resiliente (RON), que procuram garantir alternativas terrestres sempre que os sistemas de navegação por satélite são degradados ou interrompidos.