Educação

Em atualização Governo garante que há condições para afixar notas esta sexta-feira

Leitão Amaro assegura que as classificações dos exames nacionais serão divulgadas esta sexta-feira e que todas as provas já estão corrigidas.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou esta sexta-feira que estão reunidas todas as condições para que as classificações dos exames nacionais sejam afixadas nas escolas durante a tarde.

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Acreditamos que há condições para que o Júri Nacional de Exames cumpra a sua responsabilidade durante o dia de hoje e para que as escolas possam publicar os resultados ainda hoje”, afirmou Leitão Amaro, na conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros.

O ministro reforçou ainda que os “exames estão todos corrigidos” e adiantou que o Júri Nacional de Exames está, nesta fase, a proceder à homologação das classificações, para que possam ser enviadas às escolas. “Neste momento as coisas estão nas mãos do Júri Nacional”, refere.

“A esmagadora maioria dos professores, incluindo os diretores, estão a fazer um esforço enorme para pôr as notas cá fora”, acrescentou.

(Notícia em atualização)

 

 

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