Hoje nas notícias: Roubo de eletricidade, Banco de Portugal e Greenvolt

Os roubos de eletricidade continuam a aumentar em Portugal, com um crescimento dos desvios para consumos empresariais. O Banco de Portugal mantém o sinal de 57 milhões de euros pago para a futura sede em Entrecampos, apesar da reformulação do projeto. A Greenvolt procura comprar parques eólicos em fim de vida para os repotenciar e reforçar a produção de energia renovável. Estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional, esta sexta-feira.

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Roubos de eletricidade aumentam 5,3% em 2025 e desviam mais energia para empresas

A E-Redes detetou 11.740 casos de roubo de eletricidade em 2025, mais 5,3% do que no ano anterior, com um forte aumento dos desvios para consumos não domésticos. A empresa atribui a subida à maior sofisticação das fraudes, mas também ao reforço dos mecanismos de deteção através de algoritmos.

Leia a notícia completa no jornal Expresso.

Banco de Portugal mantém sinal de 57 milhões para nova sede em Entrecampos

O Banco de Portugal não perderá o sinal de 57 milhões de euros pago pela futura sede em Entrecampos, apesar de o projeto ter sido reformulado e passar a ocupar um edifício diferente do inicialmente previsto. A Fidelidade garante que a transação se mantém, embora com um calendário de execução mais atrasado.

Leia a notícia completa no jornal Público.

Greenvolt procura parques eólicos em fim de vida para reforçar aposta na repotenciação

A Greenvolt está a reforçar a aposta em projetos de energia solar com baterias e na compra de parques eólicos em fim de vida para os repotenciar, aproveitando as ligações já existentes à rede elétrica. Segundo o CEO João Manso Neto, a empresa vê também oportunidades de investimento nos Estados Unidos, onde alguns projetos renováveis enfrentam dificuldades em avançar.

Leia a notícia completa no jornal Expresso.

Encerramentos de restaurantes superam aberturas nos primeiros cinco meses do ano

Entre janeiro e maio, encerraram 9.279 estabelecimentos de restauração e abriram 6.446, resultando num saldo negativo de 2.833 negócios. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) atribui a tendência ao aumento dos custos operacionais, à perda de poder de compra das famílias e à menor procura, prevendo um verão de forte pressão para o setor.

Leia a notícia completa no Jornal Económico.

Portugueses gastaram mil milhões em pequenas compras chinesas desde 2020

Os consumidores portugueses gastaram perto de 300 milhões de euros em encomendas de baixo valor provenientes da China em 2025, segundo o Banco de Portugal. Desde de 2020 o valor é ainda maior, os portugueses terão gasto cerca de mil milhões de euros em pequenas compras. Um estudo do BCE indica que a nova tarifa fixa de três euros aplicada pela União Europeia a estas compras poderá travar o crescimento deste mercado.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias.