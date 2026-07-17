Impresa dispara mais de 30% na melhor sessão desde setembro
Dona da Sic e Expresso somou a quarta sessão de ganhos e cada título já vale quase 25 cêntimos, acima dos 20,6 cêntimos a que o grupo italiano MFE pagou para entrar no capital da Impresa em março.
As ações da Impresa, dona da SIC e do jornal Expresso, tiveram um disparo superior a 30% na sessão desta sexta-feira, o melhor dia desde setembro do ano passado.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Os títulos do grupo de media aceleraram 31,05% para 0,249 euros, o valor mais elevado desde novembro. “A Impresa não tem qualquer informação sobre esse motivo”, diz fonte oficial ao ECO.
Foi a quarta sessão de ganhos consecutiva para a Impresa, sendo que desde quarta-feira vem notando um maior volume de ações trocadas em bolsa e em crescendo: 200 mil euros na quarta, 420 mil na quinta e 1,6 milhões esta sexta.
Com este desempenho, a Impresa vale agora quase 42 milhões de euros a preços de mercado – um valor acima daquele a que a empresa foi ‘vendida’ aos italianos do grupo MFE, que injetaram em março cerca de 17 milhões através de um aumento de capital a um preço de 0,206 euros por ação.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Impresa dispara mais de 30% na melhor sessão desde setembro
{{ noCommentsLabel }}