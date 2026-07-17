Impresa dispara mais de 30% na melhor sessão desde setembro

As ações da Impresa, dona da SIC e do jornal Expresso, tiveram um disparo superior a 30% na sessão desta sexta-feira, o melhor dia desde setembro do ano passado.

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Os títulos do grupo de media aceleraram 31,05% para 0,249 euros, o valor mais elevado desde novembro. “A Impresa não tem qualquer informação sobre esse motivo”, diz fonte oficial ao ECO.

Foi a quarta sessão de ganhos consecutiva para a Impresa, sendo que desde quarta-feira vem notando um maior volume de ações trocadas em bolsa e em crescendo: 200 mil euros na quarta, 420 mil na quinta e 1,6 milhões esta sexta.

Com este desempenho, a Impresa vale agora quase 42 milhões de euros a preços de mercado – um valor acima daquele a que a empresa foi ‘vendida’ aos italianos do grupo MFE, que injetaram em março cerca de 17 milhões através de um aumento de capital a um preço de 0,206 euros por ação.