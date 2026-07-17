Irão denuncia na ONU “crimes de guerra” dos EUA por ataques a infraestruturas civis

O Irão condenou esta sexta-feira, na ONU, os ataques dos Estados Unidos contra o país e afirmou que os bombardeamentos deliberados contra infraestruturas civis constituem uma grave violação do direito internacional humanitário e configuram “crimes de guerra”.

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O embaixador e representante permanente do Irão junto da ONU, Amir Saeid Iravani, denunciou os ataques numa carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e ao presidente em exercício do Conselho de Segurança, a República Democrática do Congo (RDCongo), Zénon Ngay Mukongo.

Na missiva, a República Islâmica condenou “nos termos mais enérgicos possíveis” os atos de agressão dos Estados Unidos e os ataques deliberados contra infraestruturas civis iranianas.

Iravani afirmou que a inação continuada do Conselho de Segurança permite aos Estados Unidos continuar a atacar a soberania e a integridade territorial do Irão e a cometer “atrozes crimes de guerra” contra a população iraniana, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional humanitário.

O diplomata iraniano já tinha denunciado na ONU a vaga de ataques norte-americanos realizada entre 8 e 16 deste mês contra províncias do sul, cidades costeiras e portos situados ao longo do golfo Pérsico e do estreito de Ormuz.

A denúncia surgiu num contexto de uma nova escalada militar entre Washington e Teerão, com ataques norte-americanos contra várias zonas do sul do Irão e uma resposta iraniana com mísseis e drones contra alvos norte-americanos em vários países do Médio Oriente.

Na quinta-feira, os Estados Unidos realizaram novos bombardeamentos contra o sul do território iraniano, atingindo três pontes na cidade de Bandar Abbas e um troço ferroviário na mesma cidade, provocando interrupções nos serviços de transporte.

Na véspera, Washington atacou um local nas imediações de um hospital oncológico pediátrico na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país, obrigando à evacuação da unidade hospitalar.

Em quase uma semana de bombardeamentos norte-americanos, morreram pelo menos 38 pessoas no Irão, disse o Ministério da Saúde iraniano.