Notas dos exames do nono ano já não serão afixadas esta sexta-feira
As pautas das provas do nono ano não serão afixadas esta sexta-feira nas escolas, adiantou o presidente do Júri Nacional de Exames.
Os resultados das provas do 9º ano não serão afixados nas escolas esta sexta-feira, avançou a RTP e confirmou o ECO. “Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das Provas Finais do 9.º Ano não ocorrerá hoje, dia 17 de julho”, refere uma nota do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) enviada às escolas a que o ECO teve acesso.
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É o primeiro prazo não cumprido pelo Governo, embora ainda se espere a publicação das notas vitais para o acesso à universidade.
O ministro da Educação avançou durante o dia que os “exames estão todos corrigidos” e adiantou que o Júri Nacional de Exames está, nesta fase, a proceder à homologação das classificações, para que possam ser enviadas às escolas. “Neste momento, as coisas estão nas mãos do Júri Nacional“, refere. Fernando Alexandre assegurou que o calendário de acesso ao ensino superior não será alterado e que os alunos terão acesso às provas em formato PDF esta sexta-feira.
“A esmagadora maioria dos professores, incluindo os diretores e os trabalhadores das escolas, está a fazer um esforço enorme para pôr as notas cá fora”, acrescentou. Apesar de reconhecer que “foi um processo com perturbações”, o ministro agradeceu à maioria dos professores, que “fez um esforço muito grande para responder, corrigir e focar-se no que é mais importante”.
Também o ministro Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros esta sexta-feira, afirmou que estavam reunidas todas as condições para que as classificações dos exames nacionais sejam afixadas nas escolas durante a tarde. “Acreditamos que há condições para que o júri complete a sua responsabilidade no dia de hoje e as escolas, recebendo as indicações, possam publicar os resultados ainda hoje também”, disse.
As secretarias das escolas fecham por volta das 17h, mas esta sexta-feira estão a esticar o horário até às 19h.
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