‘Avenida do luxo’ em obras. Repavimentação da Avenida da Liberdade começa em agosto

Este ano tinham sido iniciadas obras de conservação de canteiros e lagos. Agora, a autarquia arranca obras de repavimentação. Vão acontecer em agosto, sobretudo no período noturno.

A repavimentação da Avenida da Liberdade avança em agosto, avançou o Público. As obras vão conferir à artéria mais valiosa da cidade de Lisboa “a estima e cuidado que merece”, diz Eric van Leuven, eleito este ano presidente da Associação Avenida, que representa lojas e negócios aqui sediados. A organização defendia, há muito, uma intervenção da autarquia nesta zona.

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As obras de repavimentação do asfalto das faixas de rodagem da Avenida da Liberdade deverão começar no final de agosto. Até lá, outras obras estão em curso, nota Eric van Leuven, após a saída do estaleiro das obras de drenagem, como canteiros e a reabilitação do Lago Douro, que se segue à recuperação do Lago Tejo, inaugurado este ano pelo presidente da câmara, Carlos Moedas.

“As pessoas podem não ter esta noção, mas o eixo central de Lisboa, do Campo Grande ao Terreiro do Paço, foi praticamente todo intervencionado ao longo dos últimos 20 anos, menos a Avenida da Liberdade. E estamos a falar, modéstia à parte, da avenida mais importante do país. Não há turista que venha a Lisboa e não passe pela Avenida da Liberdade”, disse em maio Eric van Leuven, em entrevista ao ECO.

Contactado esta quinta-feira, Van Leuven sublinha que o contacto com o atual executivo é estreito. “A Câmara Municipal de Lisboa está empenhada em dar à avenida a estima que merece”, diz ao ECO Avenida.

Apenas um pedido feito à vereação do urbanismo, liderada por Joana Batista, ficou por satisfazer: a criação de uma via mais amiga dos saltos altos. “Sugerimos aquelas vias em basalto como na Avenida da República para ser mais amigável dos saltos”, diz Eric van Leuven. “A Câmara optou pela calçada portuguesa mas numa versão menos escorregadia”.

Os trabalhos de repavimentação deverão estar concluídos nos últimos dias de outubro, de acordo com o Público (acesso pago). A maior parte da intervenção decorrerá durante o período noturno. Após a repavimentação das ruas, serão criadas ciclovias e a supressão de algum estacionamento, como explicou Eric Van Leuven ao ECO Avenida em maio.