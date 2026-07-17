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RFM muda de nome para Olá FM por um dia

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A iniciativa integra a campanha de verão da Olá, "Loucos pela Olá", tendo a ideia sido trabalhada diretamente entre a marca e as várias equipas do Grupo Renascença Multimédia.

A RFM mudou de nome na quinta-feira durante 24 horas para Olá FM. A emissão, a identidade visual, o estúdio e os diferentes pontos de contacto da rádio transformaram-se para dar vida à campanha “Loucos pela Olá”.

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Nas próximas semanas, a RFM vai continuar a dar vida à campanha com o lançamento de uma música original de Rodrigo Gomes e com a brigada “RFM Loucos por Olá”, que vai percorrer várias praias do país na semana de 27 de julho.

“Enquanto a Olá reforça o seu lugar no coração dos portugueses, a RFM demonstra a sua capacidade de transformar campanhas em experiências relevantes e impactantes. Esta iniciativa mostra como a rádio pode ser muito mais do que um meio de comunicação: pode ser um espaço de criatividade, inovação e experiência”, destaca a rádio do Grupo Renascença Multimédia, em nota enviada às redações.

A ideia foi trabalhada diretamente entre a marca e as várias equipas do Grupo Renascença Multimédia, entre marketing, área comercial e área técnica.

Recorde-se que, na vaga de junho, a RFM obteve uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 14,9%, um reach semanal de 34,6% e um share de audiência de 18,3%, ficando separada por seis pontos percentuais da líder Rádio Comercial.

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