Seguro pede apuramento de falhas nos exames

O Presidente da República espera que os alunos e famílias tenham acesso aos resultados dos exames “o mais rapidamente possível” depois de um processo de classificação que “não correu bem”. Questionado pelos jornalistas, esta sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, António José Seguro disse que “é importante” que “nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram”.

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Esta sexta-feira chegaram às escolas os resultados das provas, essenciais para o acesso ao Ensino Superior, mas o ministro e o EduQA já admitiram que há “centenas” de exames sem nota. Por “falhas diversas” vão aparecer com a palavra “suspenso” na pauta a afixar nas escolas.

“Onde deveria haver estabilidade, existe ansiedade e preocupação por parte de alunos, de famílias e também de professores”, disse o Chefe de Estado, que aguarda pelos resultados da auditoria, anunciada pelo ministro Fernando Alexandre, para que se possam “extrair conclusões” e se evitem problemas nas próximas fases do processo. “É importante que a segunda fase, que vai começar na próxima semana, ocorra sem nenhum problema”, disse, antes de acrescentar que é fundamental “evitar que no próximo ano ocorram situações desta natureza que são a todos os títulos indesejadas”.

António José Seguro questionado ainda sobre a situação do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e respondeu que “está sempre muito atento” a tudo o que se passa, mas “fala no momento certo e no local adequado”.

“O Presidente da República está sempre muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional, mas fala no momento certo e no local adequado”, disse.