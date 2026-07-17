União Europeia tem menos juízes por habitante, mas mulheres reforçam maioria

Em 2024, a União Europeia (UE) contava com 16,7 juízes por cada 100.000 habitantes, segundo dados do Eurostat. Isto representa uma descida em relação aos 17,7 registados em 2014. Portugal registou um rácio de 16,12 juízes por cada 100.000 habitantes.

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A Croácia e a Eslovénia são os países que registaram um rácio mais elevado por cada 100.000 habitantes, 43,3 e 40,2, respetivamente. No top 5 ficam ainda o Luxemburgo (36,0), a Bulgária (35,4) e a Roménia (35,3).

Em sentido contrário, os países da UE com um rácio menos elevado são a Irlanda, com 3,6 juízes por cada 100 000 habitantes, seguida pela Áustria (4,3), Espanha (6,2), Chéquia (6,7) e Itália (7,9).

No que toca ao género, as mulheres são a maioria em quase todos os países da UE. Apenas na Irlanda é que a percentagem de juízes do sexo masculino (56,4%) foi superior à das juízas (43,6%). No caso de Portugal, a percentagem de mulheres juízas é de 67%.

Na Eslovénia, as juízas representavam 81,4% do total de juízes, ou seja 694 mulheres face aos 159 homens, a percentagem mais elevada entre os países da UE. Em seguida está a Letónia, com 79,7% de juízas e a Grécia, que registou também uma percentagem elevada com 75,5% de juízas.