Urgências. Incentivos aos médicos acumulam com valores do trabalho suplementar

O Governo esclareceu esta sexta-feira que o regime excecional de incentivos aos médicos que fazem trabalho suplementar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) acumula com os valores pagos pelas regras gerais de trabalho suplementar. O esclarecimento foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros.

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Em junho passado foi publicado um decreto-lei, com efeitos a 1 de maio, que estabelece um regime excecional de recompensa do desempenho mediante “atribuição de um incentivo remuneratório aos médicos que exerçam funções em entidades integradas” no SNS.

“Havia dúvidas sobre se o isentivo excecional era cumulável com o pagamento normal, e os valores normais, das regras gerais do trabalho suplementar. Nós clarificámos que sim”, disse Leitão Amaro.

A medida, acrescentou, protege o trabalho nas urgências e o esforço e desempenho excecional e adicional dos médicos e é “um incentivo” para melhorar a capacidade de resposta do SNS, incluindo nas urgências.

O regime excecional prevê que o valor a pagar pelas horas extra acima do limite legal (250 horas para médicos em dedicação plena e 150 para os restantes), e que representa uma percentagem do salário base do médico, seja calculado em grupos de 48 horas. Estão previstos 10 grupos com percentagens de incentivo crescentes.