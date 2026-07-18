Educação assegura que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior
O Ministério da Educação assegura que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Superior por motivos "não imputáveis ao próprio" e garante que as classificações "suspenso" estão a ser resolvidas.
O Ministério da Educação assegurou este sábado que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos “não imputáveis ao próprio” e garante que as classificações dos alunos com menção “suspenso” estão a ser resolvidas hoje mesmo.
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Num comunicado sobre os problemas relacionados com as classificações dos exames nacionais, divulgado esta noite, o Ministério da Educação diz que o EduQa informará ainda hoje as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso” e cuja resolução carece de informação adicional por parte dos estabelecimentos de ensino, “tendo em vista a sua resolução definitiva”.
No comunicado, o Ministério explica porque motivo surgiram os casos de “suspenso” em vez da nota, lamenta os atrasos e constrangimentos, pede desculpa aos alunos, famílias, professores e escolas “pelos transtornos causados”, e agradece a dedicação, empenho e sentido de missão do professores e técnicos envolvidos no processo.
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