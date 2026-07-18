Escolas recebem novas notas para substituir resultados suspensos

As escolas estão a receber este sábado novos ficheiros com a nota dos exames de alunos que na sexta-feira tinham a sua classificação em suspenso, disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Estão a chegar às escolas novos ficheiros onde a palavra “suspenso” foi substituída pelo número” da nota, o que fará com que o universo de alunos nessa situação diminua, adiantou Filinto Lima em declarações à Lusa.

O responsável admitiu ainda que foram “milhares” os alunos que viram a sua classificação dos exames nacionais com a referência “suspenso”, esperando que ainda hoje cheguem às escolas as orientações para resolver essa situação. “Estamos todos a aguardar ansiosamente o comunicado do Júri Nacional de Exames”, realçou Filinto Lima, que assegurou que as escolas abriram este sábado por todo o país, permitindo que os alunos consultassem as pautas com as notas, o que também já tinha acontecido na sexta-feira até cerca da meia-noite.

Não precisamos de lembretes, não precisamos de ralhetes, sabemos bem qual é a nossa missão e tudo fazemos pelos nossos alunos. Filinto Lima Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas

O representante dos diretores avançou ainda que as escolas que estão a receber este sábado os novos ficheiros estão a divulgar as notas, “em muitos casos ligando para os pais” e através da plataforma eletrónica utilizada pelos estabelecimentos de ensino para interagir com os encarregados de educação. “Os alunos querem que nós retiremos rapidamente o ‘suspenso’ e coloquemos lá um algarismo. Isso é que é importante e está a acontecer”, assegurou.

Filinto Lima salientou ainda que as “escolas não deixaram nenhum aluno em suspenso”, lamentando as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre a intenção de responsabilizar os diretores se as notas dos exames nacionais do ensino secundário não fossem divulgadas na sexta-feira.

“Foram palavras, de facto, não merecidas da parte dos diretores. Não precisamos de lembretes, não precisamos de ralhetes, sabemos bem qual é a nossa missão e tudo fazemos pelos nossos alunos”, defendeu o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.