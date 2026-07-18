O negócio dos estádios cheios e a máquina de milhões da FIFA

⚡ ECO Fast O Mundial 2026 bateu recordes de público e de receitas, com estádios cheios, mais de 6,5 milhões de adeptos nas bancadas e bilhetes que chegam a custar quase 2 milhões de euros.

A FIFA explorou um modelo de preços dinâmicos e parcerias globais que pode render mais de 2,6 mil milhões em bilhética e 2,1 mil milhões em patrocínios, com impacto económico total estimado em 23 mil milhões.

Entre vistos recusados, transportes a 150 dólares, fraudes na revenda de bilhetes e interferência política, acumulam se críticas a um Mundial pensado sobretudo para quem tem mais dinheiro e mais acesso.

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 aproxima-se do encerramento com um volume de receitas financeiras capaz de redefinir a indústria desportiva. A dois jogos do fim da prova, as bancadas dos estádios registaram lotações esgotadas, um dado que superou as dúvidas sobre o impacto da subida do custo dos bilhetes.

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A final deste domingo, que colocará frente a frente a campeã em título Argentina e Espanha, em Nova Iorque, exibe bilhetes no mercado secundário a valores acima dos 10 mil euros. A escassez programada e o sistema de preços flutuantes transformaram a competição num evento de luxo, impulsionando a ambição da FIFA de encaixar mais de 2,6 mil milhões de euros apenas em bilhética e pacotes de hospitalidade.

Até ao momento, a prova já reuniu mais de 6,5 milhões de adeptos nos estádios, um número que superou a soma das duas edições anteriores, na Rússia e no Catar, e que ultrapassou também o recorde de 3,5 milhões estabelecido em 1994, na última vez em que os EUA organizaram a competição — nessa altura de forma individual.

A FIFA estruturou uma rede de parcerias com a meta de faturar acima dos 2,1 mil milhões de euros apenas em direitos de patrocínio no atual ciclo comercial.

A ocupação de 99,7% dos lugares disponíveis durante a fase de grupos, de acordo com dados da FIFA, validou a estratégia financeira da organização, que fixou os bilhetes mais baratos nos 575 dólares (cerca de 500 euros). O valor base escalou por via da implementação inédita de um modelo dinâmico em função da procura, um mecanismo vulgar na aviação comercial e na hotelaria. Os analistas identificam a retenção de passes pelas plataformas oficiais como o gatilho para a inflação dos montantes cobrados ao público, estimulando a especulação.

A plataforma FIFA chegou a listar lugares a 28 mil euros e a revenda alcançou propostas de quase 2 milhões de euros. No auge da fase de grupos, a organização chegou a contabilizar 281.223 adeptos nos estádios num único dia, o maior registo diário de sempre na história da prova.

O peso da operação ultrapassa o preço pago pelos espetadores, refletindo-se num orçamento global suportado pelo marketing e transmissões globais. A FIFA estruturou uma rede de parcerias com a meta de faturar acima dos 2,1 mil milhões de euros apenas em direitos de patrocínio no atual ciclo comercial, renovando contratos milionários com multinacionais como a McDonald’s e a Unilever.

A nível macroeconómico, a FIFA projeta um ganho de cerca de 23 mil milhões de euros para os três países anfitriões.

Em Portugal, o impacto comercial replica-se no ecrã, com a seleção nacional a liderar destacada as audiências televisivas do torneio, com 15,8 milhões de espetadores acumulados ao longo da fase a que participou, um volume de público que sustenta o valor cobrado pelos canais aos anunciantes durante os intervalos publicitários.

Uma onda de críticas para lá dos milhões e faturação

As restrições na imigração nos EUA geraram críticas das estruturas de defesa dos adeptos. As organizações não governamentais apontam o dedo às exigências na atribuição de vistos, entraves burocráticos que bloquearam a presença de fãs de diversas geografias.

O espetáculo nas bancadas ficou restrito a cidadãos com elevada capacidade de consumo e com passaportes europeus ou norte-americanos, limitando o público a uma demografia com alto poder de compra, capaz de suportar as exigências de capital do evento. Em paralelo, o modelo de exploração comercial deu origem a conflitos adicionais em torno dos custos de mobilidade e da transparência nas vendas.

Em Nova Iorque e Nova Jérsia, os operadores de transporte anunciaram tarifas de 150 dólares por uma viagem de ida e volta de cerca de 15 minutos entre Manhattan e o MetLife Stadium em dias de jogo, um valor várias vezes superior ao praticado em eventos da liga de futebol americano.

entre Manhattan e o MetLife Stadium em dias de jogo, um valor várias vezes superior ao praticado em eventos da liga de futebol americano. Em algumas cidades‑anfitriãs, como Los Angeles, foram ainda registados protestos contra patrocinadores do campeonato , com grupos de ativistas a acusarem a FIFA e grandes marcas de “lavagem de imagem” através do futebol, face ao histórico ambiental e de direitos humanos de certos parceiros comerciais.

, com grupos de ativistas a acusarem a FIFA e grandes marcas de “lavagem de imagem” através do futebol, face ao histórico ambiental e de direitos humanos de certos parceiros comerciais. Também o funcionamento do mercado de bilhetes gerou contestação para lá dos preços fixados pela FIFA. As organizações de consumidores nos EUA relataram casos de fraude e de “bilhetes fantasma”, com adeptos a descobrirem, já no dia do jogo, que as entradas compradas em plataformas de revenda nunca existiram, o que levou associações do setor do entretenimento a pedir ao Congresso legislação específica contra este tipo de práticas.

A tudo isto somam‑se as críticas à própria estrutura de preços, que combina o sistema dinâmico da FIFA com comissões sobre a revenda e que, segundo entidades como a Amnesty International, contribui para afastar do torneio os adeptos com menos recursos, em contraste com o discurso oficial de um Mundial “seguro, acolhedor e inclusivo”.

Além da dimensão comercial restritiva, a competição soma episódios de interferência política externa nas regras de jogo e na disciplina. O caso mais gritante foi o telefonema do presidente norte-americano, Donald Trump, a Gianni Infantino, líder da FIFA, para exigir a anulação de um cartão vermelho mostrado a Folarin Balogun, avançado da seleção dos EUA.

A federação internacional suspendeu o castigo e viabilizou a presença do atleta no embate contra a Bélgica, um confronto que terminou com uma derrota americana por 4-1. Pedidos idênticos apresentados pelas federações inglesa e francesa sobre outros lances não obtiveram qualquer intervenção disciplinar.

Donald Trump tem a presença confirmada nas bancadas do MetLife Stadium no domingo para assistir à decisão do título, o seu primeiro jogo presencial na competição. O protocolo prevê a entrega de anéis de campeão aos vencedores por parte do chefe de Estado, uma prática importada do desporto americano, que inclui a gravação de uma miniatura do troféu nas joias.

Antes da consagração em Nova Iorque, os espetadores que conseguiram comprar bilhetes para o duelo europeu vão acompanhar o jogo entre a Inglaterra e a França agendado para este sábado, em Miami, que ditará os ocupantes do terceiro e quarto lugares no pódio.