O negócio dos estádios cheios e a máquina de milhões da FIFA
A combinação de recordes de público, bilhetes inflacionados e pacotes de hospitalidade exclusivos explica como o Mundial 2026 se tornou no produto mais valioso da FIFA.
- O Mundial 2026 bateu recordes de público e de receitas, com estádios cheios, mais de 6,5 milhões de adeptos nas bancadas e bilhetes que chegam a custar quase 2 milhões de euros.
- A FIFA explorou um modelo de preços dinâmicos e parcerias globais que pode render mais de 2,6 mil milhões em bilhética e 2,1 mil milhões em patrocínios, com impacto económico total estimado em 23 mil milhões.
- Entre vistos recusados, transportes a 150 dólares, fraudes na revenda de bilhetes e interferência política, acumulam se críticas a um Mundial pensado sobretudo para quem tem mais dinheiro e mais acesso.
O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 aproxima-se do encerramento com um volume de receitas financeiras capaz de redefinir a indústria desportiva. A dois jogos do fim da prova, as bancadas dos estádios registaram lotações esgotadas, um dado que superou as dúvidas sobre o impacto da subida do custo dos bilhetes.
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A final deste domingo, que colocará frente a frente a campeã em título Argentina e Espanha, em Nova Iorque, exibe bilhetes no mercado secundário a valores acima dos 10 mil euros. A escassez programada e o sistema de preços flutuantes transformaram a competição num evento de luxo, impulsionando a ambição da FIFA de encaixar mais de 2,6 mil milhões de euros apenas em bilhética e pacotes de hospitalidade.
Até ao momento, a prova já reuniu mais de 6,5 milhões de adeptos nos estádios, um número que superou a soma das duas edições anteriores, na Rússia e no Catar, e que ultrapassou também o recorde de 3,5 milhões estabelecido em 1994, na última vez em que os EUA organizaram a competição — nessa altura de forma individual.
A FIFA estruturou uma rede de parcerias com a meta de faturar acima dos 2,1 mil milhões de euros apenas em direitos de patrocínio no atual ciclo comercial.
A ocupação de 99,7% dos lugares disponíveis durante a fase de grupos, de acordo com dados da FIFA, validou a estratégia financeira da organização, que fixou os bilhetes mais baratos nos 575 dólares (cerca de 500 euros). O valor base escalou por via da implementação inédita de um modelo dinâmico em função da procura, um mecanismo vulgar na aviação comercial e na hotelaria. Os analistas identificam a retenção de passes pelas plataformas oficiais como o gatilho para a inflação dos montantes cobrados ao público, estimulando a especulação.
A plataforma FIFA chegou a listar lugares a 28 mil euros e a revenda alcançou propostas de quase 2 milhões de euros. No auge da fase de grupos, a organização chegou a contabilizar 281.223 adeptos nos estádios num único dia, o maior registo diário de sempre na história da prova.
O peso da operação ultrapassa o preço pago pelos espetadores, refletindo-se num orçamento global suportado pelo marketing e transmissões globais. A FIFA estruturou uma rede de parcerias com a meta de faturar acima dos 2,1 mil milhões de euros apenas em direitos de patrocínio no atual ciclo comercial, renovando contratos milionários com multinacionais como a McDonald’s e a Unilever.
A nível macroeconómico, a FIFA projeta um ganho de cerca de 23 mil milhões de euros para os três países anfitriões.
Em Portugal, o impacto comercial replica-se no ecrã, com a seleção nacional a liderar destacada as audiências televisivas do torneio, com 15,8 milhões de espetadores acumulados ao longo da fase a que participou, um volume de público que sustenta o valor cobrado pelos canais aos anunciantes durante os intervalos publicitários.
Uma onda de críticas para lá dos milhões e faturação
As restrições na imigração nos EUA geraram críticas das estruturas de defesa dos adeptos. As organizações não governamentais apontam o dedo às exigências na atribuição de vistos, entraves burocráticos que bloquearam a presença de fãs de diversas geografias.
O espetáculo nas bancadas ficou restrito a cidadãos com elevada capacidade de consumo e com passaportes europeus ou norte-americanos, limitando o público a uma demografia com alto poder de compra, capaz de suportar as exigências de capital do evento. Em paralelo, o modelo de exploração comercial deu origem a conflitos adicionais em torno dos custos de mobilidade e da transparência nas vendas.
- Em Nova Iorque e Nova Jérsia, os operadores de transporte anunciaram tarifas de 150 dólares por uma viagem de ida e volta de cerca de 15 minutos entre Manhattan e o MetLife Stadium em dias de jogo, um valor várias vezes superior ao praticado em eventos da liga de futebol americano.
- Em algumas cidades‑anfitriãs, como Los Angeles, foram ainda registados protestos contra patrocinadores do campeonato, com grupos de ativistas a acusarem a FIFA e grandes marcas de “lavagem de imagem” através do futebol, face ao histórico ambiental e de direitos humanos de certos parceiros comerciais.
- Também o funcionamento do mercado de bilhetes gerou contestação para lá dos preços fixados pela FIFA. As organizações de consumidores nos EUA relataram casos de fraude e de “bilhetes fantasma”, com adeptos a descobrirem, já no dia do jogo, que as entradas compradas em plataformas de revenda nunca existiram, o que levou associações do setor do entretenimento a pedir ao Congresso legislação específica contra este tipo de práticas.
A tudo isto somam‑se as críticas à própria estrutura de preços, que combina o sistema dinâmico da FIFA com comissões sobre a revenda e que, segundo entidades como a Amnesty International, contribui para afastar do torneio os adeptos com menos recursos, em contraste com o discurso oficial de um Mundial “seguro, acolhedor e inclusivo”.
Além da dimensão comercial restritiva, a competição soma episódios de interferência política externa nas regras de jogo e na disciplina. O caso mais gritante foi o telefonema do presidente norte-americano, Donald Trump, a Gianni Infantino, líder da FIFA, para exigir a anulação de um cartão vermelho mostrado a Folarin Balogun, avançado da seleção dos EUA.
A federação internacional suspendeu o castigo e viabilizou a presença do atleta no embate contra a Bélgica, um confronto que terminou com uma derrota americana por 4-1. Pedidos idênticos apresentados pelas federações inglesa e francesa sobre outros lances não obtiveram qualquer intervenção disciplinar.
Donald Trump tem a presença confirmada nas bancadas do MetLife Stadium no domingo para assistir à decisão do título, o seu primeiro jogo presencial na competição. O protocolo prevê a entrega de anéis de campeão aos vencedores por parte do chefe de Estado, uma prática importada do desporto americano, que inclui a gravação de uma miniatura do troféu nas joias.
Antes da consagração em Nova Iorque, os espetadores que conseguiram comprar bilhetes para o duelo europeu vão acompanhar o jogo entre a Inglaterra e a França agendado para este sábado, em Miami, que ditará os ocupantes do terceiro e quarto lugares no pódio.
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