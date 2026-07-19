ASAE pede aos portugueses que denunciem erros de rotulagem

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Luís Filipe Lourenço, apelou hoje aos portugueses que estejam atentos aos rótulos e denunciem os erros ou problemas detetados, no quadro de uma campanha europeia em curso.

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“Todos os consumidores devem estar informados daquilo que adquirem, devem estar informados e procurar que os produtos que consomem sejam aqueles que efetivamente procuram para consumir e que não haja aqui indução em erro por parte quem está a disponibilizar esses produtos“, afirmou à Lusa Luís Filipe Lourenço.

O Safe4eat é uma iniciativa de 23 países “destinada a sensibilizar os cidadãos para a segurança dos alimentos, fornecendo-lhes orientações práticas e baseadas em dados científicos para que possam fazer escolhas alimentares informadas”. A campanha inclui ações nas redes sociais e outras iniciativas de sensibilização de modo a identificar problemas, criando canais entre as autoridades e os consumidores.

Para Luís Filipe Lourenço, “esta campanha é essencial para que possamos levar a cabo tudo aquilo que é segurança, tudo aquilo que é a leitura de rótulos e para que não haja desperdício alimentar“. “O objetivo da ASAE é que efetivamente os consumidores sejam também uma parte da fiscalização de todos os produtos, todos os sistemas e toda a cadeia, para “melhorar todo o sistema alimentar”, explicou.

A iniciativa inclui publicações nas redes sociais, com “informações únicas e padronizadas em toda a Europa”, procurando levar ao consumidor “uma sensibilização de que haja uma leitura dos rótulos, não só na área económica, mas também na saúde”, salientou o inspetor-geral, que destacou os esforços europeus no controlo dos produtos.

A “segurança alimentar é uma prioridade” na UE e, caso seja detetado um problema num país, “a decisão é tomada globalmente”, disse, recordando que esta segurança beneficia países como Portugal, que são destinos turísticos.

“Portugal é conhecido por ter os melhores produtos alimentares do mundo, na área do turismo também essa é uma vantagem que nós retiramos, em termos económicos, da qualidade dos produtos que temos disponíveis nos nossos operadores económicos“. Para isso, “a ASAE trabalha diariamente para que continue a ter qualidade e valorização”, com a “garantia de que o consumidor não é induzido em erro quando consome o produto de procura”, referiu.

Esta já é a sexta edição da campanha, que se foca este ano em “práticas de alimentação segura”, com “orientações práticas sobre como ler rótulos, manipular, armazenar e preparar alimentos de forma segura, tudo com base nos dados científicos mais recentes”, refere a organização da campanha, coordenada pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

Além disso, a campanha inclui “conselhos sobre dietas equilibradas, necessidades nutricionais, alegações de saúde e os dados científicos que as sustentam”, além de apelos à “informação clara sobre a segurança dos aditivos, aromas alimentares, novos alimentos e rotulagem de alergénios, garantindo a transparência e a confiança dos consumidores”.