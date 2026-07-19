Riscos & Produtos

Chubb e Hispania lançam seguro para habitações de luxo

  • ECO Seguros
  • 12:30

O seguro Masterpiece reúne numa única apólice as coberturas para a habitação, o recheio e os bens de valor, evitando a contratação de seguros separados.

A Chubb fechou um acordo com a agência de subscrição Hispania para lançar em Portugal e Espanha o Masterpiece, produto que tem como alvo o segmento dos seguros para grandes patrimónios, para clientes com casas e bens de elevado valor.

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Bernardo Alpalhão, responsável da Hispania, refere que a colaboração com a Chubb “permite disponibilizar ao mercado ibérico uma solução verdadeiramente diferenciadora”.

O objetivo do produto é acabar com a fragmentação: em vez de apólices separadas para a casa, o recheio e os bens de valor, cada uma com o seu prémio e a sua data de renovação, o cliente passa a ter tudo junto sob um único contrato, explicam em comunicado.

A cobertura de recheio funciona em regime de “todos os riscos” e tem alcance mundial, não ficando limitada a Portugal ou Espanha. Para obras de arte e joias, a apólice prevê valor acordado antecipadamente e permite repor o capital seguro caso este se revele insuficiente face ao valor real dos bens.

Há também coberturas de apoio à família em casos de trauma emocional na sequência de assaltos violentos, assédio ou agressão, e garantia de reconstrução integral da casa se esta for totalmente destruída. Como parte do serviço, consultores de risco especializados avaliam os imóveis para calcular o custo real de reconstrução e recomendar o capital seguro adequado ao recheio.

José Ramón Morales, responsável da Chubb para o sul da Europa, afirmou que “o lançamento do Masterpiece em Portugal e Espanha marca um novo capítulo para a Chubb. Esta nova linha de negócio demonstra o nosso compromisso contínuo de disponibilizar soluções excecionais e personalizadas para clientes de elevado património, e sublinha a nossa ambição de crescer e investir nos mercados locais“.

Do lado da Hispania, o responsável Bernardo Alpalhão defendeu que “a colaboração entre a Chubb e a Hispania permite-nos disponibilizar ao mercado ibérico uma solução verdadeiramente diferenciadora, concebida para um público exigente que procura excelência técnica”.

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