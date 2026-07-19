Dica ECO dos Fundos: Erros a não cometer numa candidatura

Um dos erros mais comuns que as empresas cometem ao candidatarem-se a fundos europeus é “candidatarem-se ao que está aberto e não necessariamente ao que é bom para elas”, diz Bernardo Seixas, que é CEO da Granter, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO sobre fundos europeus.

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“As empresas muitas vezes esquecem-se de que os fundos europeus estão aqui para financiar projetos e não empresas”, alerta. Portanto, aconselha as empresas a terem “um projeto que faça sentido por trás de cada candidatura”.

Esta opção pode “criar vários constrangimentos”, aponta Bernardo Seixas. “Em primeiro lugar, pode tornar a candidatura mais fraca, porque não temos um projeto e uma narrativa por trás para justificar porque é que queremos aquele financiamento. E depois podem acontecer duas coisas: podemos receber o financiamento e depois não querer executá-lo, porque a candidatura não faz sentido; ou até acabam a executar o dinheiro como descreveram na candidatura, mas na realidade aquilo não vai de encontro aos objetivos da própria empresa”, descreve o CEO da Granter.