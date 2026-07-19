Espanha ganha campeonato do mundo. Ganha à Argentina na final
A final do campeonato do mundo de futebol foi a prolongamento, e Espanha saiu vencedora, ao ganhar por 1-0 à Argentina.
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Espanha ganhou à Argentina na final do campeonato do mundo de futebol, no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Um golo do suplente Ferran Torres, aos 106 minutos, carimbou o título do conjunto europeu, que repetiu 2010, ano em que também venceu a final por 1-0, no tempo extra, então face aos Países Baixos, com um tento de Andrés Iniesta.
A formação espanhola, que só tinha disputado a final de há 16 anos, iguala os dois cetros de Uruguai (1930 e 1950) e França (1998 e 2018) – duas formações que afastou da edição 2026 – no quinto lugar do ‘ranking’, liderado pelo ‘penta’ do Brasil.
O conjunto de Luis de la Fuente junta o Mundial ao Campeonato da Europa de 2024, sendo agora a detentora das duas principais provas de seleções.
Por seu lado, a Argentina perdeu pela quarta vez na final, como em 1930, 1990 e 2014, mantendo-se com três títulos, arrebatados em 1978, 1986 e 2022, no quarto lugar do ranking.
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