MP pede suspensão de hotel Hilton na linha de Cascais

O Ministério Público pediu a suspensão imediata das obras de construção de um hotel Hilton e de 120 apartamentos na linha de Cascais, bem como a demolição dos edifícios, que estão quase concluídos, revelou a RTP.

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A ação do Ministério Público inclui ainda a suspensão das licenças e a declaração de nulidade das deliberações e dos despachos dos então responsáveis políticos da Câmara de Cascais. Segundo a RTP, a maioria desses atos foi assinada por Miguel Pinto Luz, atual ministro das Infraestruturas.

O processo teve origem numa investigação da RTP divulgada em janeiro de 2024, que levou à abertura de um inquérito pela Procuradoria-Geral da República. Em causa está a venda de um terreno com cerca de 800 metros quadrados por menos de 313 mil euros, numa das zonas imobiliárias mais caras do país.